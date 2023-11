Parcheggi in zona Mengoli-Bassi, Orioli: "Il 25% delle strisce blu saranno convertite"

Valentina Orioli difende le nuove piste ciclabili di via Bassi e Mengoli, finita al centro delle polemiche con tanto di raccolta firme di residenti che lamentano, oltre a problemi legati alla sicurezza, soprattutto le criticità legate ai parcheggi, sacrificati per far posto alle biciclette. L'assessora ha spiegato a Bologna Today come intende affrontare questa criticità e i vantaggi dei nuovi interventi stradali volti a rendere la città più adatta alla mobilità sostenibile.

Parcheggiopoli

Verranno convertiti in posti gratuiti per i residenti “Il 25% delle strisce blu, quindi circa un centinaio di stalli” afferma l'assessora. “Si aggiunge inoltre”, continua l'ex vicesindaca, “la possibilità di recuperare posti riservati in zone in cui oggi la sosta non è regolata e la possibilità di regolare alcune strade a fondo cieco nel quadrante Bassi-Mengoli e anche nelle vie circostanti”. Questa manovra sarà volta a risarcire i cittadini dei 39 parcheggi rimossi per la creazione della corsia ciclabile.

"Sicurezza e parcheggi sacrificati". Un giro sulla ciclabile Mengoli - Bassi al centro delle polemiche | VIDEO

Marciapiedi più sicuri

Molti hanno messo in dubbio anche la decisione dell'amministrazione di spostare la pista ciclabile dal marciapiede alla strada, sostenendo che potrebbe "congestionare il traffico". Orioli ha rassicurato i bolognesi evidenziando come "la circolazione delle bici sul marciapiede metta in pericolo pedoni più fragili in sedie a rotelle o persone con il passeggino, senza contare le bici elettriche che vanno un po’ più veloce. Il nostro intervento risponde all’incremento del traffico ciclabile che non ha portato ad un aumento degli incidenti stradali". L'assessora ha infine spiegato il motivo del colore delle piste: “Il rosso evidenzia la presenza del ciclista che deve andare dritto, lasciando allo stesso tempo il giusto spazio all’auto per girare, rendendo la strada generalmente più sicura”.

La politica riconosce che molti automobilisti potrebbero essere messi in difficoltà dai cambiamenti drastici che la giunta sta applicando alle carreggiate (modifiche che spesso comportano la riduzione nel numero dei parcheggi), ma va avanti - a suo dire - facendo affidamento sull'evidenza empirica che dimostra che modelli di circolazione di questo tipo funzionano. “È normale che i cittadini mostrino la loro perplessità alle soluzioni tecniche, ma sono sicura che l’introduzione di questi correttivi per la sicurezza andrà a buon fine”, ha dichiarato Orioli.





Dibattito acceso tra i cittadini

Sui gruppi Facebook intanto tiene banco il botta e risposta tra ciclisti, pedoni e automobilisti sulla qualità dei lavori. “Prima passavo molto meno di lì e ora ci passo”, ha scritto Carmela in risposta a un post contrario alla corsia ciclabile. “Io la trovo sicura e comoda e gli automobilisti abbastanza attenti. Ogni utente ha il suo spazio: pedoni, ciclisti e automobilisti. Prima sul marciapiede mi veniva il mal di pancia ad aspettare che i pedoni si spostassero, ho sempre evitato di suonare il campanello per non spaventare in uno spazio così piccolo e condiviso. Mille anni luce meglio ora”, ha aggiunto.

Un altro sostenitore nello stesso thread scrive: “Magari le piste ciclabili di Bologna fossero tutte così: percorso lineare, senza ostacoli, larghe e ben segnalate, con una corsia auto di dimensioni giuste per condividere la strada alla giusta velocità fra i diversi utenti, con incroci segnalati e orientati, con una continuità e connettività con gli altri percorsi ciclabili (non termina improvvisamente come spesso accade in altri percorsi). E tra l'altro sono state subito rispettate dai mezzi che ci circolano a fianco. Basta provarci sopra per capire.”

Il comitato di ‘Bologna vuole vivere’, che ha raccolto 800 firme per la rimozione della pista ciclabile, dal canto suo continua a protestare per la “percezioni di insicurezza”. Il portavoce Roberto Anedda parla di "comportamento aggressivo" da parte dell'amministrazione e lamenta il fatto "che il gruppo non sente di avere voce in capitolo”. “Si sta parlando di mantenere dei diritti di chi vive nella zona, ovvero il diritto al parcheggio, che è un diritto non un vezzo”, ha risposto un utente contrario. “Se si vuole discutere su come realizzare la pista ciclabile, bisogna farlo evitando di creare disagi ad immagino centinaia di persone”, ha aggiunto