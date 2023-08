Il Modernissimo è pronto per riaprire: ora si cercano i gestori del bar

Manca ancora un tassello per la riapertura del Cinema Modernissimo. Come per tutte le sale, c'è bisogno di un bar, il "Caffè Pathé", sempre collocato negli spazi del sottopasso di via Rizzoli.

La Fondazione Cineteca di Bologna cerca operatori della ristorazione in vista dell’apertura del Cinema Modernissimo, che sarà a novembre. E' stato infatti pubblicato l’Avviso di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e punto ristoro.

Tutti i dettagli del bando

Il bando è rivolto agli operatori del territorio che intendessero partecipare al progetto del Modernissimo assumendo la gestione dei servizi di bar, caffetteria, ristorazione e catering degli eventi.

Il Caffè Pathé è collocato negli spazi del sottopasso di Via Rizzoli in posizione centrale fra la sala e gli spazi espositivi recentemente rinnovati.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle ore 24.00 del 17/09/2023.

Per partecipare al bando è obbligatorio effettuare un sopralluogo agli spazi oggetto della concessione (le prossime date in programma sono: venerdì 1° settembre e martedì 5 settembre)

Le modalità di partecipazione alla gara, con la relativa documentazione, sono disponibili alla pagina dedicata della Fondazione Cineteca.

Modernissimo, un po' di storia

Agli inizi del Novecento, dove un tempo sorgeva il medievale Palazzo Lambertini, si gettano le fondamenta di Palazzo Ronzani: un edificio ìin cemento armato, con progetto dell'ingegner Pontoni, che ospita un teatro sotterraneo e uno dei migliori cinematografi della città, il Cinema Modernissimo, inaugurato nel 1915.

Tra gli anni '50 e '60, un programma di ammodernamento degli spazi portò alla completa riconversione degli spazi del teatro in cinema. Nel 1955 sono presenti due sale cinematografiche: il Cinema Modernissimo sotterraneo con accesso da Piazza Re Enzo 1 e il Cinema Centrale di via Rizzoli 3. Una delle due sale cinematografiche rimarrà in attività fino al 2007 con il nome di Cinema Arcobaleno.



"La Cineteca di Bologna sposa la nuova sensibilità internazionale per il recupero dei cinematografi di inizio secolo - fanno sapere da via Riva Reno - ed è pronta ad affrontare una sfida culturalmente e imprenditorialmente così importante come quella di ridare vita al Cinema Modernissimo: riportando gli interni delle sale al loro originario splendore Liberty e creando le condizioni per un un'esperienza di visione alla massima qualità consentita dagli standard tecnologici attuali, sia in termini di restituzione dell'immagine (la cabina di proiezione sarà dotata di proiettori sia per la pellicola sia per i formati digitali fino al 4K, la massima risoluzione oggi possibile) sia in termini di qualità del suono".



Il 'nuovo' Cinema Modernissimo si presenterà come luogo ideale di diffusione della cultura cinematografica.