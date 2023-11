E' arrivato il grande giorno: riapre il Cinema Modernissimo

Il giorno è arrivato e la festa durerà a lungo. Dopo i lavori di restauro, riapre finalmente il cinema Modernissimo e per l'occasione registi e attori provenienti da ogni parte del mondo prenderanno parte alla kermesse. Il nome che più risalta è sicuramente quello di Wes Anderson: il regista statunitense sarà protagonista di alcuni eventi dal 21 al 30 novembre: sabato 25 novembre a lunedì 27 novembre. E ancora Jeff Goldblum, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Paola Cortellesi, Alice Rohrwacher a Mario Martone.

Il resupero del gioiello liberty di Piazza Re Enzo è stato voluto dalla Cineteca di Bologna che si è spesa per ridare vita alla sala coniugandola con la visione secondo gli standard tecnologici attuali, sia in termini di restituzione dell'immagine (la cabina di proiezione sarà dotata di proiettori sia per la pellicola sia per i formati digitali fino al 4K, la massima risoluzione oggi possibile) sia in termini di qualità del suono.

Il progetto

Un protocollo d'intesa tra il Comune di Bologna, la Fondazione Cineteca di Bologna e proprietà della sala Emmegi Cinema, con la collaborazione di Unindustria Bologna, ha consentito i lavori di ristrutturazione nel 2016

Al recupero hanno contribuito il Comune di Bologna, Unindustria Bologna,la stessa Fondazione Cineteca e da realtà economiche quali Gaumont, Fondazione Del Monte, Marchesini Group, Gruppo Pelliconi, Bonfiglioli, Paola e Marino Golinelli per Fondazione Golinelli, G.D., Unicredit, Lamborghini, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Noema Life, Lloyds Farmacia.

La storia del Modernissimo

Agli inizi del Novecento, dove un tempo sorgeva il medievale Palazzo Lambertini si gettano le fondamenta di Palazzo Ronzani: un edificio in cemento armato che ospita un teatro sotterraneo, il Cinema Modernissimo, inaugurato nel 1915. Tra gli anni '50 e '60, un programma di ammodernamento degli spazi portò alla completa riconversione degli spazi del teatro in cinema. Nel 1955 sono presenti due sale cinematografiche: il Cinema Modernissimo sotterraneo con accesso da Piazza Re Enzo 1 e il Cinema Centrale di via Rizzoli 3.

