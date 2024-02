Città 30, corteo contro i limiti di velocità: "Decisione delirante"

Macchine che partono da Centro Navile e pedoni da via Righi per poi riunirsi in zona Stazione. L'associazione Bulaggna capitana da Stefano Colato ha sfilato per le strade per dire un netto "no" ai nuovi limiti di velocità imposti dalla giunta del sindaco Matteo Lepore. "Siamo scesi in piazza, circa un centinaio a piedi e una cinquantina di mezzi, tra tassisti, artigiani e liberi cittadini per fermare questa scelta ideologica fondata sul tentativo di fermare il traffico privato a vantaggio del traffico pubblico" ha dichiarato Colato.

Secondo l'associazione bisognerebbe "tornare come prima" ed inserire il limite a 30 solo davanti "alle scuole e in alcune strade del centro". La prossima manifestazione sarà il 6 febbraio, stavolta organizzata dal movimento "Una Bologna che cambia" fondato dall'ex candidato sindaco per il centrodestra, Fabio Battistimi.