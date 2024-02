Città 30, il MIT richiama Bologna: "Si adegui al codice della strada, no a inutili polemiche"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Consultazioni, incontri, punti sulla situazione con i sindaci. Città 30 trova ancora largo spazio nella cronaca anche politica. Dopo il confronto con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI - e il ministero dei Trasporti, quest'ultimo che era intervenuto con la direttiva, oggi si fa nuovamente sentire.

"La sicurezza stradale è un obiettivo che deve unire e non dividere, e per questo deve essere perseguito con pragmatismo e non sulla base di scelte ideologiche - si legge nella nota - In questa direzione, il Ministero si è messo a disposizione del Comune di Bologna e di Anci affinché qualsiasi riduzione del limite di velocità da 50 a 30 km/h sia il risultato di valutazioni tecniche relative alle caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada e alle relative condizioni di utilizzo".

"Il Codice della strada - osserva il Ministero - non è un ostacolo all’esercizio dell’autonomia dei comuni, ma una garanzia che qualsiasi scelta sui limiti di velocità sia adottata secondo un metodo analitico e rigoroso, capace di ponderare i molteplici interessi in gioco, incluso quello alla mobilità dei cittadini. Con questo spirito, è importante che il Comune di Bologna faccia al più presto le proprie valutazioni sull’adeguamento delle ordinanze sulle aree 30 alla direttiva Mit, perché sulla circolazione stradale bisogna dare certezze ai cittadini e costruire regole che possano essere realmente rispettate. Non è intenzione del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ingaggiare inutili polemiche".

Se il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito la direttivo di Salvini "strampalata e superata", il capogruppo del Carroccio al Comune di Bologna osserva che "la polemica di Lepore sulla città 30 è tanto sterile quanto dimostrativa del fatto che pensa a tutto tranne che ad amministrare Bologna. Bene ha fatto il ministero a declinare una sterile polemica e a invitare il sindaco ad adeguarsi alla direttiva. Ancora una volta, lo invitiamo a pensare alla città di cui è responsabile invece che passare il tempo a fare propaganda politica a livello nazionale”.

Nei giorni scorsi il ministro Matteo Salvini aveva incalzato l'amministrazione bolognese chiedendo conto dei correttivi assunti scrivendo al sindaco Matteo Lepore e ricordano "i criteri che le amministrazioni comunali sono tenute a rispettare nella fissazione di limiti di velocità derogatori" rispetto ai 50 chilometri orari. "Noi siamo tranquilli perchè stiamo rispettando il Codice della strada", aveva detto il sindaco Lepore. Rilanciando: "Serviranno mesi per capire come applicare questa direttiva".