Città 30, non è finita: dopo il corteo, arriva la protesta in piazza

Al momento hanno aderito la Lega, Forza Italia, Fratelli D'Italia, insomma le opposizioni, i no-tram, la lista Battisini, per citarne alcuni, la Democrazia Cristiana e i tassisti bolognesi alla manifestazione contro la Città30 in programma per il 19 gennaio, ma si prevede la partecipazione anche di tanti cittadini, a giudicare dai social. Se c'è un argomento infatti che riempie pagine dei giornali e discorsi dei bolognesi in questi giorni è il limite dei 30 km in alcuni tratti cittadini - non pochi -. Di primo acchito, e non sorprende, i no sembrano vincere sui si. E anche noi ci abbiamo un po' scherzato.

“Spero che il sindaco ne paghi le conseguenze, e che alle prossime elezioni i bolognesi se ne ricorderanno” dice arrabbiato un tassista fermo in piazza di Porta Saragozza. “È una misura illogica, Lepore dovrebbe badare a cose più importanti”, più o meno questo il tenore delle risposte alle nostre interviste.

Ieri, 16 gennaio, l'avvio alle sanzioni e il monitoraggio in strada, nonché un corteo che ha attraversato la città bloccando il traffico come forma di protesta verso il nuovo provvedimento. E non è finita: venerdì 19 alle 18.30 è in programma una nuova manifestazione davanti a Palazzo D'Accursio.

Lega: "Siano i bolognesi a decidere"

“Come da programma, sono già arrivate le prime multe della città 30 a persone che andavano anche ai 39 km/h. Lepore e il PD hanno cominciato a fare cassa a spese dei cittadini con la città 30 - osservano il segretario cittadino della Lega Cristiano Di Martino e il capogruppo in consiglio comunale Matteo Di Benedetto - una misura su cui abbiamo chiesto dall’inizio, come lega, un referendum. Si tratta di un cambiamento strutturale della viabilità di Bologna e, per questo, a nostro avviso, era ed è necessario che siano i bolognesi a decidere. A oggi, Lepore ha bocciato ogni richiesta di referendum. Dice no a uno strumento partecipativo e democratico su una decisione che impatta sulla vita di tutti i bolognesi, compresi coloro che vivono nei comuni della provincia. Per questo - annunciano - venerdì saremo in piazza a manifestare contro questa misura e contro un Sindaco che nega ai cittadini la possibilità di dire la loro e decidere. Come Lega aderiamo alla manifestazione di Una Bologna Che Cambia, alle 19, in Piazza maggiore, venerdì sera. Noi ci saremo. Ci vediamo in piazza”.

Il bilancio del primo giorno

Sono state sei le pattuglie impegnate in diversi punti della città, sia mattino che pomeriggio, ma che hanno infatti rilevato solo sette sanzioni per superamento del limite dei 30 (solo uno di questi circolava sotto i 40 km/h) e 5 sanzioni per superamento del limite dei 50.

In totale i veicoli fermati e controllati sono stati 87 e quelli sanzionati 42, di cui quattro per uso del cellulare durante la guida, uno per mancata revisione, uno per mancanza di copertura assicurativa e 14 per altri tipi di violazioni. Inoltre sono stati sanzionati 10 veicoli per attraversamento con semaforo rosso. Tra i veicoli sanzionati anche una decina di ciclisti per attraversamento col rosso o per circolazione sotto i portici.