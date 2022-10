Traffico, "Bologna una Città30": primi fondi dal comune

Il Comune ha pubblicato il primo atto per "Bologna una Città30" con un primo stanziamento di 100.000 euro. Si tratta quindi ridurre "ufficialmente" la velocità dei veicoli a 30 chilometri orari nell’area urbana.

Lo rende noto su Facebook "Bologna30’ che oltre un anno ha lanciato la raccolta firme, sottoscritta anche dal sindaco Matteo Lepore e dall’assessore alla mobilità Valentina Orioli: "E’ un piccolo passo che da solo non basta, ne siamo perfettamente coscienti, ma è fondamentale per avviare il processo - ma - non possiamo che essere entusiasti della notizia, ma non ci fermeremo: sappiamo che adesso sempre più cittadini e cittadine vorranno capire i benefici e i vantaggi della città 30 e per questo continueremo a fare informazione e a monitorare i prossimi passi dell’Amministrazione, alla quale chiediamo di coinvolgerci nella stesura del programma attuativo".

Per suggellare questo primo passo, gli attivisti hanno rivisitato l'immagine del primo uomo sulla luna.