“Quasi ogni sera esco di casa per buttare la spazzatura e accanto ai bidoni semi vuoti vedo sempre buste giganti. A volte è difficile raggiungere i cassonetti. Più volte ho segnalato la cosa al comune ma non succede niente”.

“Una volta mi è arrivata una multa da 207 euro perché hanno trovato un mio pacchetto fuori dal cassonetto. Io non l’avevo lasciato fuori, quindi immagino che qualcuno, inserendo qualcosa di grosso, l’abbia spinto”.

“Tempo fa dovevo ricevere un pacco Amazon che però non è mai arrivato; qualche giorno dopo mi recapita un messaggio Hera: avevano trovato questo mio pacco da tutt’altra parte, abbandonato, e ho dovuto pagare una multa”.

Queste sono solo alcune delle lamentele di cittadini sanzionati nel Comune di Bologna per la malagestione dei rifiuti. Sul controllo dei conferimenti e la lotta all'abbandono selvaggio a che punto siamo? A circa un anno dall'inasprimento dei controlli e dal rincaro delle multe, da Palazzo D’Accursio arrivano alcuni dati che rimandano al punto della situazione: nel 2021 le multe sono state 5482 e nel 2022 poco più (5894), l’anno scorso invece c’è stato un netto calo, arrivando a contare 3238 sanzioni. Cosa è cambiato nell’ultimo periodo?

Più telecamere, controlli intensificati e multe salate

BolognaToday ha interpellato sul tema Simone Borsari, assessore ai lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città della giunta Lepore, che ha spiegato come oggi la maggior parte delle irregolarità - e quindi dei controlli - vengano “fatti ai confini dell’area metropolitana”. “Abbiamo montato le telecamere nelle zone dove la gente scarica in modo illecito rifiuti portandoseli in auto; grazie alla videosorveglianza riusciamo così a recuperare la targa e sanzionare i trasgressori,” ha aggiunto il politico.

Non solo. Nel corso del 2023 “sono stati assunti dei nuovi accertatori Hera, passando da 5 a 10; inoltre, abbiamo aumentato il numero di telecamere, prima erano 8 e ora 15, lungo i confini del comune,” ha aggiunto ancora Borsari. “Ci sono imprese che hanno sede in provincia o fuori dalla regione che vanno a scaricare rifiuti nelle zone disabitate della città, ogni tipo di rifiuto,” continua l’assessore, “da scarti industriali a immondizia urbana”. Infine c'è stato anche un "incremento delle quote minime per le multe, prima la cifra era sotto i 100 euro, esso siamo passati a 300 euro" ha concluso Borsari.

L'ultimo dato da citare è il numero di segnalazioni fatte dai cittadini: nel 2022 le segnalazioni di abbandoni di rifiuti da parte dei cittadini erano “8220”, mentre nel “2023 risultavano a circa 3000”. Questo calo potrebbe essere frutto del lavoro fatto dall'amministrazione nell'ultimo anno.

Sanzioni

A Bologna, le sanzioni per l'abbandono dei rifiuti variano da 300 a 3.000 euro, a seconda della gravità dell'infrazione. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni sono svolte, oltre dagli Agenti accertatori di Hera, da diversi enti e figure, tra cui la Polizia locale, le Guardie ecologiche volontarie (Gev) e le Guardie ambientali metropolitane (Gam), entrambe convenzionate con il Comune di Bologna.

Per contestare una multa o per avere informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile contattare l'ufficio preposto tramite l'email sanzionirifiuti@comune.bologna.it o telefonicamente al numero indicato, preferendo l'uso dell'email a causa dell'alto volume di richieste.

Tra i comportamenti vietati ci sono: l'abbandono di rifiuti in luoghi pubblici o privati a uso pubblico, il rovistamento nei cassonetti, l'asportazione di materiali dai contenitori per i rifiuti, l'incendio di rifiuti, l'introduzione di rifiuti nei pozzetti stradali, l'utilizzo improprio o lo spostamento di cassonetti e attrezzature per la gestione dei rifiuti, oltre a intralciare o ritardare l'attività di raccolta dei rifiuti e a sporcare contenitori o attrezzature con manifesti, scritte o altro.

Vademecum raccolta differenziata

