Classifica Newsweek, migliori ospedali del mondo 2023: il Sant'Orsola è al 65° posto

Dopo i tempi difficili del Covid, non ancora archiviati, l'inflazione e l'incertezza finanziaria globale, i principali ospedali "devono affrontare l'aumento dei costi, l'invecchiamento della popolazione e una forza lavoro medica esausta per aver combattuto una pandemia globale". Così Nancy Cooper, redattrice capo della rivista statunitense Newsweek che ha pubblicato la classifica 2023 dei migliori ospedali del mondo, The World's Best Hospitals 2023.

La classifica Italiana

Tra le strutture prese in esame, sono 140 gli ospedali e le strutture specializzate italiani nella classifica globale di Newsweek. Spiccano il Policlinico Gemelli di Roma, al 38° posto e al 1° in Italia, seguito dal Niguarda e dal San Raffaele di Milano, al 60° e al 64° (al 2° e 3° in Italia) e al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, al 65° nella classifica globale e al 4° posto in quella italiana. Buoni i piazzamenti anche del Maggiore e del Bellaria.

Gli ospedali bolognesi

Tra i migliori 140 ospedali italiani, secondo The World's Best Hospitals 2023 di Newsweek, dopo il Sant'Orsola, si collocano il Maggiore, al 32° posto in Italia, e il Bellaria al 127°. Menzione speciale anche per il Rizzoli, nella sezione "specializzati".

Gli altri ospedali emiliano-romagnoli nella classifica italiana

Nella classifica italiana, resa nota da Newsweek, 11 sono emiliano-romagnoli: Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 11° posto, Policlinico di Modena, 17°, Ospedale di Parma, 18°, Ospedale di Baggiovara, 20°, Morgagni e Pierantoni di Forlì, 49°, Infermi di Rimini, 65°, Bufalini di Cesena, 71°, Ospedale di Sassuolo, 78°, Guglielmo da Saliceto di Piacenza, 83°, Santa Maria delle Croci di Ravenna, 95°, e Santa Maria della Scaletta di Imola, 117°.

La top 10 mondiale

Su 2.300 strutture ospedaliere prese in esame in 28 paesi, sono state selezionate le 250 al top che forniscono i migliori risultati per i pazienti, nonché le nuove terapie e la ricerca più importanti. Il primi posti se li aggiudicano altrettanti ospedali americani, Mayo Clinic - Rochester, Cleveland Clinic, Massachusetts General Hospital, The Johns Hopkins Hospital. Seguono Toronto General - University Health Network, lo svedese Karolinska Universitetssjukhuset, Charité - Universitätsmedizin Berlin, il parigino AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, Singapore General Hospital e UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center di Los Angeles.