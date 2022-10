Classifica ristoranti top 50 Italy 2023: c'è anche Bologna

C'è anche tanta Bologna nell'ormai nota classifica Top 50 Italy per i ristoranti e i bistrot del 2023. Scorrendo il posizionamento, il primo esercizio si trova addirittura sul podio ed è l'antica Osteria del mirasole di via Matteotti a San Giovanni in Persiceto. Segue poi una osteria che a Bologna è già balzata agli onori delle cronache per la sua partecipazione alla trasmissione tv 4 Ristoranti, e cioè il Cambio di via Stalingrado, che si posizione ottava. Scorrendo più in giù, si trova al 33esimo posto la Taverna del cacciatore a Castiglione de' Pepoli in via Cavaniccie.

2. Antica Osteria del mirasole

Quando Franco e Anna ti accolgono nella loro insegna riesci a dimenticare tutto. Un approccio totalizzante che ti introduce alle suggestioni della cucina di ieri attraverso i profumi e i sapori che vorresti sempre incontrare in una tavola emiliana. Momenti di autentico godimento che non possono prescindere dai salumi straordinari, dai tortellini alla panna di affioramento e dalle monumentali lasagne al ragù di cortile (pollo, faraona, frattaglie, cuore, creste, rigaglie), alternati a strati di sfoglia, Parmigiano e besciamella del caseificio Carretti, per concludere con la cotoletta alla petroniana e la zuppa inglese. Servizio attento e carta vini densa di ricercate proposte territoriali.

8. Al cambio

Una squadra rodata per un locale che possiamo ormai considerare come un “classico” della ristorazione bolognese di qualità, legato alla tradizione ma privo di quei carichi in eccesso che appesantiscono l’esperienza. In sala Piero Pompili, in cucina Armando Martini, con il plus della firma di Max Poggi da tempo attivo nel suo locale di fine dining in quel di Trebbo di Reno, ma qui cresciuto professionalmente. In tavola una carta invitante, una lista dei vini ideata con buon senso, competenza e prezzi equilibrati, e poi un servizio altamente professionale che opera in un ambiente dal sapore retrò. Da provare: lasagna, cotoletta, polpette deliziose, dolci equilibrati. Il conto non fa male.

33. Taverna del cacciatore

Nonostante sia una veterana dei fornelli, quello che stupisce di Lucia Antonelli è la sua fame di imparare. Ha tecnica da vendere, ha entusiasmo, umiltà ed energia in abbondanza. Gli ambienti raccontano la montagna, con i classici richiami al bosco. Arredi semplici e rustici. Delizioso il piccolo terrazzo estivo. Servizio giovane e accogliente. Non c’è carta dei vini, ma una parete attrezzata con le disponibilità del momento e le proposte al calice sono ridotte e limitate al territorio. In cucina non ci sono ragionamenti concettosi e immaginifici; ci sono, invece, solide realtà. In carta la pasta fresca, funghi, tartufo, carni non banali, e dolci golosi. Da Lucia si va volentieri.