Tradimento estivo? Bologna nella top ten delle città più fedifraghe

L’estate è sinonimo di libertà e di spensieratezza… anche tra le lenzuola! La voglia di evasione, infatti, si traduce spesso anche nel voler oltrepassare i limiti della coppia per approdare in porti sconosciuti e, forse, più stimolanti. “L’estate rappresenta uno spazio di evasione in cui ci si libera dallo stress della vita quotidiana – commenta la Dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia – Si riacquista un senso di libertà, torna il desiderio di giocare, di recuperare il tempo perduto per se stessi e di sperimentare momenti di eccitazione e divertimento. Inoltre, l’aumento della luce solare aumenta anche la produzione degli ormoni del piacere e della serotonina, un antidepressivo naturale, dandoci la sensazione di essere più vitali e sensibili agli altri. Tutti questi elementi rappresentano un terreno fertile per rapporti extraconiugali, soprattutto se co-esistono livelli di insoddisfazione o di difficoltà pregresse nella coppia. Durante le vacanze si ha la percezione di un tempo sospeso in cui ruoli e convenzioni si interrompono e questo facilita anche un certo senso di disinibizione e il desiderio di sperimentare giochi di seduzione”. Raffaella Carrà cantava “Com'è bello far l'amore da Trieste in giù / L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu”, e aveva proprio ragione! Lo conferma la classifica 2022 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo stilata da Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca love affaire extraconiugali , che vede al primo posto del podio proprio il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, per poi continuare il tour dei rapporti oltre il limite della coppia in giro per la penisola italiana. La top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo: 1. Trieste 2. Roma 3. Milano 4. Prato 5. Firenze 6. Bologna 7. Genova 8. Ravenna 9. Bolzano 10. Torino 11. Pisa 12. Udine 13. Venezia 14. Parma 15. Como 16. Padova 17. Vicenza 18. Monza 19. Treviso 20. Bari “É interessante notare come, rispetto alla top 20 dello scorso anno, ci siano stati dei cambiamenti particolari. Infatti, secondo i nostri dati, il polo dei tradimenti è il Triveneto, in cui spicca la città di Trieste, che sale di due posizioni a confronto con il 2021, scalzando Milano e Roma, le due città italiane con il maggior numero di popolazione”, commenta Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. “Le ferie estive rappresentano il momento d’eccellenza di evasione per gli italiani, e la nostra guida vuole indicare le destinazioni che, a prescindere dalla posizione geografica, diventeranno molto hot nei mesi estivi!”. Proseguendo per la classifica di Ashley Madison, Roma e Milano (rispettivamente al secondo e al terzo posto) si confermano, comunque, mete ideali sia per il patrimonio storico-culturale noto in tutto il mondo, ma anche per un’estate all’insegna delle relazioni extraconiugali, come lo scorso anno. La maggior parte delle città più infedeli sono situate al centro-nord, a sorpresa appare una new entry, Prato che, insieme a Firenze, occupano la quarta e quinta posizione nella classifica, accomunate dal retaggio artistico e, da oggi, dai love affaire extraconiugali. La predominanza del Triveneto non si limita alla testa della classifica, ma prosegue con altre sei città: Bolzano che sale di cinque posizioni, Venezia di tre e Udine. Padova, Vicenza e Treviso (nuova comparsa nella top 20), dominano la seconda metà della classifica, segnale che non sono sempre necessarie una spiaggia e una piscina per potersi togliere i vestiti. L’Emilia-Romagna, patria di luoghi ameni e di ottima gastronomia, è relativamente stabile, occupando la sesta e ottava posizione con i capoluoghi, Bologna, e Ravenna, mentre Parma perde sette posizioni. In coda alla top 20 si posiziona il sud Italia con una sola città più propensa agli approcci sessuali al di fuori del matrimonio, ossia Bari, scalzato di ben tre posti rispetto al 2021. Continuando il testo della famosa canzone della Carrà, “[…] e se ti lascia lo sai che si fa.../ trovi un altro più bello, che problemi non ha”, e grazie ad Ashley Madison la ricerca di un love affaire extraconiugale appagante non è mai stata così semplice.