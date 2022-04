Ozzano: Lorenzo Bellio è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri

Salutata la stazione di Loiano, Lorenzo Bellio, 23 anni, è il nuovo comandante dei Carabinieri di Ozzano. "Da alcuni mesi, dopo il grave incidente stradale di cui + stato vittima il precedente comandante della stazione di Ozzano, il maresciallo Giuseppe Diana - spiega il sindaco Luca Lelli - la posizione di comandante era vacante. L'assegnazione alla nostra Caserma, nei giorni scorsi, del Carabiniere Giulia Rabellino e ora la nomina del nuovo comandante di riempie di orgoglio, sia come amminsitratori sia come cittadini ozzanesi perché rappresenta un atto di grande attenzione, da parte del Comando regionale, verso la nostra stazione e la nostra comunità".

Accolto negli uffici del Comune per un saluto, il nuovo M.llo Bellio ha spiegato: "Ricordo il sindaco Lelli in occasione di un incontro tenutosi presso la caserma dei Carabinieri di San Lazzaro, e già allora rimasi colpito dal suo intervento appassionato e fermo, sul suo impegno e di tutta l'Amministrazione comunale nel voler mantenere sul territorio il presidio dell'Arma dei Carabinieri, al tempo in dubbio a seguito della dichiarazione di inagibilità dei locali destinati a uffici della caserma di via Repubblica. Quando mi è stato proposto di ricoprire il ruolo di comandante nella sede di Ozzano, ho ricordato quel momento, che ha sicuramente facilitato la scelta. Lavorare in sinergia con un sindaco e un'amministrazione comunale che si sono battuti e impegnati fino al punto di fornire gratuitamente una parte di uffici comunali all'Arma, pur di mantenere il presidio sul territorio, è sicuramente un'esperienza che mi arricchirà. Sono giovane, non ho famiglia e sono pronto a mettermi a disposizione di Ozzano e della sua comunità che cercherò di vivere il più possibile".