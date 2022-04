Come organizzare un viaggio 'perfetto': tutti i consigli utili

L'estate è alle porte e come organizzare al meglio un viaggio? StressFreeCarRental, sul sito, sottolinea come " un po' di spontaneità e improvvisazione rende tutto più divertente", ma che "il segreto per un buon viaggio in auto è la preparazione".

Cosa fare quindi per organizzare un viaggio perfetto senza stress e soprattutto senza imprevisti? Come godersi il viaggio e la vacanza? Ecco alcuni consigli di StressFreeCarRental per viaggiare sereni!

Verificare il buon funzionamento del veicolo

Non c'è niente di peggio che partire per uno spensierato viaggio in auto e ritrovarsi bloccati per strada a causa di un problema meccanico. Controlla la pressione degli pneumatici, i livelli dell'olio e del liquido dei tergicristalli e non dimenticare di fare il pieno.

Pulizia del veicolo

Pulire il veicolo prima del viaggio è un buon punto di partenza. Se il tragitto sarà lungo, i rifiuti tenderanno inevitabilmente ad accumularsi, quindi è bene portarsi avanti dando una bella ripulita iniziale. Durante il viaggio, è bene impegnarsi a svuotare le tasche e pulire il fondo dell'auto almeno una volta al giorno.

Stabilire un budget

Questo punto potrebbe non essere così rilevante quando si viaggia con i familiari, ma è un passo fondamentale quando si sta pianificando un viaggio con gli amici o con chiunque altro non sia parte della famiglia. È utile tenere conto di quanto ogni passeggero è disposto a spendere per il viaggio al fine di evitare malumori. Comprerete qualcosa da mangiare nelle stazioni di servizio o andrete al ristorante? Soggiornerete in hotel o vi accamperete in tenda?

Creare una playlist

Una buona musica è tra gli aspetti più importanti di un bel viaggio in macchina. Ascoltare pezzi a tutto volume e cantare a squarciagola coi finestrini abbassati e i capelli al vento sono i capisaldi di ogni viaggio di questo tipo. Per soddisfare i gusti musicali di tutti, puoi creare una playlist specifica che includa le canzoni preferite di tutti i passeggeri.

Portare per il viaggio spuntini sani e acqua

Anche gli spuntini sono indispensabili per un viaggio in macchina, perciò assicurati che ce ne siano sempre in abbondanza. Tuttavia, sarebbe meglio preparare degli spuntini sani come frutta, noci, barrette di cereali ecc., perché consumare fast food e cibi grassi in quantità contribuisce alla stanchezza. Non dimenticare inoltre di portare molta acqua, in modo che tutti i passeggeri possano mantenersi sempre idratati.

Prevedere delle soste

Gli esperti suggeriscono di scendere dall'auto per sgranchirsi le gambe ogni due ore. Per pianificare queste soste in modo efficace, si possono far coincidere con il momento dei pasti o con qualche giro turistico.

Porta il caricabatterie

Al giorno d'oggi si fa tutto tramite smartphone, il che significa che non dovrai portare una mappa o dispositivo GPS con te perché puoi cercare su Google i diversi luoghi da visitare e utilizzare un'app di traduzione per comunicare quando sei all'estero. Per fare affidamento su questo potente strumento durante il viaggio, ricorda di portare il caricabatterie del telefono e una batteria portatile.

Concorda le soste per le visite turistiche

Durante il viaggio, potresti incontrare molte attrazioni interessanti da scoprire e visitare. Se il tempo a disposizione è poco, meglio stabilire a quali luoghi dare la priorità. Assicurati di consultare i tuoi compagni di viaggio per decidere che cosa non volete assolutamente perdervi, così nessuno rimarrà deluso.

Se la stanchezza si fa sentire, non guidare

Guidare quando si è stanchi è estremamente pericoloso, perché il torpore riduce i tempi di reazione e la capacità di concentrazione. È importante alternarsi al volante, sostare a intervalli regolari e dormire a sufficienza prima di mettersi alla guida.

Prepara un kit di emergenza

Meglio prevenire che curare. Anche se si spera di non doverlo mai usare, preparare un kit di emergenza che includa alcuni strumenti essenziali, nonché un kit di pronto soccorso, è una semplice accortezza che può davvero fare la differenza in caso di incidenti.