Vaccini anti Covid Emilia Romagna: come prenotare, dove farli, chi ha la priorità

A chi spetta il vaccino? Chi rientra nelle categorie dei 'vulnerabili'? Come si prenota e dove vengoni somministrati? Ecco la nostra guida che cerca di rispondere alle principali domande.

Le vaccinazioni hanno preso il via in Italia e in Europa dopo l’approvazione dell’Ema - European Medicines Agency del primo vaccino Anti Covid-19. La somministrazione è gratuita, secondo le priorità che tengono conto dei rischi di malattia, dei tipi di vaccino e della loro disponibilità.

Dal 12 aprile in Emilia Romagna è partira la vaccinazione per le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni (i nati negli anni 1947, 1948, 1949, 1950, 1951) e il Governatore ha anche anticipato che entro fine mese si aprirà anche alla fascia over 60.

Categorie

Vulnerabili (Già vaccinate tutte le persone in emodialisi)

(dal 24 marzo al 2 aprile): Azienda Usl di Bologna, Policlinico di S.Orsola e IOR hanno completato gli elenchi delle persone con patologie rientranti nell’elenco predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e in cura presso i rispettivi Centri Specialistici, e stanno procedendo a contattarle offrendo l’appuntamento per la vaccinazione. Ogni Azienda vaccinerà i propri assistiti dal 24 marzo. Il piano vaccinale per le persone particolarmente vulnerabili prevede, per questa prima fase, la somministrazione di 5 mila dosi di vaccino Pfizer entro il 2 aprile, una media di 500 al giorno. Seconda fase : Chi non si è vaccinato entro il 2 aprile o non è seguito dai Centri Specialistici, verrà contattato una prima volta via sms che informerà dell’appartenenza alla categoria dei vulnerabili. Successivamente, con un secondo sms, riceverà l’appuntamento per la vaccinazione. Il messaggio conterrà una proposta di data, ora e luogo, ed un link al quale il cittadino dovrà collegarsi per confermare o cambiare la prenotazione proposta.

: Chi non si è vaccinato entro il 2 aprile o non è seguito dai Centri Specialistici, verrà contattato una prima volta via sms che informerà dell’appartenenza alla categoria dei vulnerabili. Successivamente, con un secondo sms, riceverà l’appuntamento per la vaccinazione. Il messaggio conterrà una proposta di data, ora e luogo, ed un link al quale il cittadino dovrà collegarsi per confermare o cambiare la prenotazione proposta. Per conoscere l'elenco delle categorie comprese clicca qui (Chi non ha ricevuto l'sms, ma ritiene di appartenere alla categoria dei vulnerabili, può contattare il medico di medicina generale che provvederà a valutare il caso e, nel caso, a segnalarlo all'Azienda USL)

La prima fase della campagna vaccinale è stata riservata a:

sanitari/sociosanitari, personale tecnico-amministrativo dei presidi ospedalieri (pubblici e privati accreditati e non), sanitari convenzionati (medici di famiglia, pediatri, personale dei servizi di continuità assistenziale…), farmacisti, odontoiatri e successivamente ai liberi professionisti delle professioni sanitarie.

personale e ospiti delle CRA.

cittadini dagli 80 anni in su

La seconda fase riservata a:

Cittadini dai 75 anni in su

Persone con disabilità

Persone estremamente vulnerabili a partire dai 16 anni di età

Personale universitario, delle Forze dell’Ordine, delle Forze armate

Personale scolastico

Persone tra i 70 e i 74 anni di età (prenotazioni a partire dal 12 aprile)

Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni

Persone con comorbidità di età inferiore a 60 anni senza quella connotazione di gravita riportata per le persone estremamente vulnerabili

Fase tre

Tutti i cittadini che non si sono vaccinati

Come prenotare

E' possibile prenotare il vaccino recandosi ai centri Cup, in Farmacia, telefonando ai numeri di prenotazione delle Ausl, oppure sul web col Fascicolo sanitario elettronico, il Cup Web, o l'App ‘ER Salute’. E' possibile anche telefonare al numero verde dell'Ausl di Bologna : 800 884 888, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Quando chiamare: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:30. Il sabato dalle 7:30 alle 12:30

Dove fare il vaccino

A Bologna:

Fiera di Bologna

Istituto Rizzoli

Ospedale Bellaria

Casa della Salute Borgo Panigale

Poliambulatorio Reno

Poliambulatorio Roncati/Saragozza

Poliambulatorio Byron

Poliambulatorio Pilastro

Casa della Salute Navile

In provicia (Hub)