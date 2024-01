Dal premio "Attila" alla contro-mostra: il Comitato scuole Besta torna in piazza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se in Sala Borsa è stata allestita la mostra fotografica “Gli uomini che piantavano alberi”, il Comitato Besta, che si oppone alla demolizione dell'edificio scolastico e quindi a una nuova costruzione in via Caduti di via Fani - via Serena (zona Fiera), opera che danneggerebbe l'adiacente parco Don Bosco, lancia la contro-mostra "promossa per dimostrare che oggi a Bologna gli alberi si tagliano (e si consuma suolo)". Naturalmente, l'iniziativa - simbolica - è intitolatala "Gli uomini e le donne che tagliano gli alberi, mostra fotografica sulla distruzione del paesaggio bolognese" e la locandina raffigura, tra gli altri, il sindaco, all'assessore alla scuola Daniele Ara, e la vicesindaca Emily Clancy.

Dai cortei, alla raccolta firme, i Comitato non fa passi indietro, tanto da organizzare un nuovo presidio in piazza del Nettuno per il 26 gennaio alle 15.30: "Ha almeno 70 anni, i bimbi andranno a giocare con le bombole dell'ossigeno - dicono alcuni residenti - è una zona molto trafficata con molti rumori, questo è un piccolo bosco in città".

Non è la prima provocazione dei residenti della zona che nei giorni scorsi avevano istituito il "Premio Attila" da conferire al Comune perché "dove passa il sindaco non cresce più l'erba".

Intanto ii lavori vanno avanti: "Assistiamo increduli al transennamento del parco da parte degli operai - scrivevano il 2 gennaio scorso - chi oggi non risponde sicuramente tra qualche mese avrà l'ardire di chiederci il voto e magari si stupirà di fronte all'alto astensionismo. Noi continuiamo a pensare che la nostra voce conti, pensiamo che la partecipazione e il dialogo siano gli unici strumenti per rendere sana una democrazia".

