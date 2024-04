Alluvione, nuovo sopralluogo del commissario Figliuolo a Monzuno

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovo sopralluogo del commissario speciale per la Ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Monzuno, sull’Appennino bolognese insieme al sindaco Bruno Pasquini e alla vicepresidente della Regione e delegata alla Protezione Civile Irene Priolo per visitare le zone più colpite dall’alluvione quasi un anno fa e verificare a che punto sono gli interventi di ricostruzione. Solo nel territorio di Monzuno la calamità del maggio scorso ha causato ben 76 frane di importante entità.

"Si è parlato inoltre degli sfollati iniziali e di quelli attuali e il commissario Figliuolo ha fatto sapere che ci saranno ulteriori aiuti per le famiglie: l'attenzione rimane molto alta", fa sapere il sindaco Pasquini. Nei giorni scorsi è stato aperto a Sasso Marconi uno degli sportelli voluti dal commissario per aiutare nella compilazione delle richieste di risarcimento per famiglie e imprese. Lo sportello, che si aggiunge a quelli già attivati in Romagna, offrirà assistenza e consulenza sia per la redazione delle perizie necessarie per consentire la compilazione e l'invio delle richieste di contributo attraverso la piattaforma regionale "Sfinge", sia per l'istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni.