Con ‘Bella per te’ un passo verso la bellezza e la salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Imparare a prendersi cura di sé e amare il proprio aspetto, anche e soprattutto se si è adolescenti ricoverati in ospedale per curare patologie sempre più diffuse e invasive come i disturbi alimentari. È questo l’obiettivo del progetto “Bella per Te”, realizzato da Bimbo Tu in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Federbeauty Bologna e con IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche presso l’Ospedale Bellaria. A partire da lunedì 4 marzo le giovani pazienti del Centro regionale per i disturbi dell’alimentazione dell'IRCCS Scienze Neurologiche dell'Ospedale Bellaria, potranno farsi coccolare con massaggi al viso e alle mani, trattamenti express per il viso ma anche frequentare corsi di make up o ricevere consigli per la cura della pelle e dei capelli. Le ragazze potranno anche imparare a creare acconciature e trecce ed utilizzare al meglio piastra, phon e spazzola. A presentare l’iniziativa, il 1 marzo nella Sala Blu all’interno della sede di Confcommercio Ascom Bologna, Strada Maggiore 23, hanno preso parte Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna, l’assessore alla Salute e al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, Valentino Di Pisa, Vice Presidente Confcommercio Ascom Bologna, Lorenza Ferro, Presidente Federbeauty Confcommercio Ascom Bologna, la direttrice generale di Bimbo Tu, Cora Querzé, la professoressa Antonia Parmeggiani, direttrice del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione costituiscono un problema importante per la sanità pubblica e sono una patologia insidiosa, soprattutto in età evolutiva, gravata da un elevato rischio di cronicizzazione e di mortalità. Nel nostro Centro Regionale abbiamo purtroppo notato essere in fortissimo aumento (+30%). Il nostro lavoro è basato sull'attività di un'equipe multiprofessionale costituita da medici, psicologi e psicoterapeuti, dietisti, infermieri, OSS, operatore Shiatsu. Bimbo Tu ci sostiene con i suoi volontari e numerose attività e oggi insieme ad ASCOM ci offrono la possibilità di offrire ai nostri pazienti un percorso di benessere assolutamente speciale”, spiega la professoressa Antonia Parmeggiani, Docente di Neuropsichiatria Infantile UO di Neuropsichiatria dell’Età Pediatrica e direttrice del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione presso l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Di “iniziativa molto virtuosa che mette assieme tanti soggetti diversi, come piace fare a Bologna” parla l’assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo. “La salute delle persone non è soltanto l’eccellenza clinica, che questa città garantisce, anche attraverso un Centro Regionale per i Disturbi Alimentari che oggi è all’Ospedale Bellaria - aggiunge - ma il benessere della persona in tutti i suoi aspetti. Obiettivo a cui Ascom dà un contributo molto importante anche in questo caso, che riguarda la cura di sé, tema che he ha molto a che fare con il percorso clinico e assistenziale dei pazienti e delle pazienti che passeranno dal Centro del Bellaria”. “Insieme, è la parola che racchiude tutto il significato e la forza del progetto “Bella per te”. Insieme ad Ascom l’abbiamo ideato, insieme ad IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche l’abbiamo costruito, insieme a Federbeauty lo realizziamo. Il nostro obiettivo è quello di far sapere a chi soffre che non è solo, che può chiedere aiuto e può farlo in sicurezza, fidandosi e affidandosi alla rete di sostegno che Bimbo Tu ha saputo creare negli anni”, dice Cora Querzé, Direttrice generale di Bimbo Tu. “Confcommercio Ascom Bologna è lieta di aver aderito a questa iniziativa perché riconosce l'importanza di unire le forze tra diverse realtà per offrire un supporto completo e integrato ai pazienti”, spiega Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna. “La collaborazione con Bimbo Tu ci consente di ampliare il nostro impatto sociale e di contribuire in modo significativo al benessere dei giovani pazienti. È fondamentale che il mondo imprenditoriale si faccia carico di iniziative di solidarietà come questa, dimostrando la propria sensibilità e responsabilità sociale”. "L'iniziativa 'Bella per Te' incarna concretamente il nostro impegno nel supportare le giovani pazienti in un momento così delicato della loro vita”, dice Valentino Di Pisa, Vice Presidente Confcommercio Ascom Bologna. “Questa collaborazione con Bimbo Tu rappresenta una dimostrazione tangibile del nostro impegno nel fornire sostegno durante il percorso di guarigione e siamo contenti della risposta dei nostri associati a Federbeauty Bologna”. Tutti servizi saranno offerti da parrucchieri e saloni di bellezza ed estetisti associati a Federbeauty Confcommercio Ascom Bologna, che fino a fine settembre, 2 lunedì al mese, dalle 16 alle 18, incontreranno le giovani pazienti del reparto. "Federbeauty Bologna è entusiasta di partecipare a questa iniziativa e di offrire il giusto contributo per rendere meno faticoso il percorso di cura delle giovani pazienti – commenta Lorenza Ferro, Presidente Federbeauty Bologna –. È importante che ci sia solidarietà e supporto nel settore dell'estetica e siamo felici di poter offrire i nostri servizi per questo nobile scopo". Grazie a “Bella per te” Bimbo Tu e Confcommercio Ascom Bologna intendono regalare alle giovani pazienti del Centro regionale per i disturbi dell’alimentazione dell'IRCCS Scienze Neurologiche dell'Ospedale Bellaria una parentesi di leggerezza. Un modo per aiutarle ad amarsi, prendersi cura di sé e divertirsi come tutte le loro coetanee al di fuori dell’ospedale.