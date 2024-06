Concerti di Max Pezzali, attivo il servizio bus

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sabato 22 e domenica 23 giugno, per i concerti di Max Pezzali, attivo un servizio di bus.

In occasione dei due concerti di Max Pezzali di sabato 22 e domenica 23 giugno sarà in funzione, con corse ogni 9 minuti attive dalle ore 17.00 alle ore 20.30 circa, la linea 77/, un servizio di collegamento diretto di bus - senza fermate intermedie - tra il Parcheggio Tanari e lo stadio Renato Dall'Ara.

Il servizio di bus è fruibile alla normale tariffa urbana Tper in vigore; sono, pertanto, validi tutti i titoli di viaggio dell'area urbana di Bologna (biglietti e abbonamenti) ed è possibile anche acquistare il biglietto tramite l'app Roger, sempre prima di salire a bordo.

A fine concerto, i bus presenti in via Andrea Costa nei pressi dello stadio garantiranno il ritorno al parcheggio Tanari in pochi minuti.

Parcheggio d'interscambio

Il parcheggio d'interscambio Tanari – che si trova in via Luigi Tanari 17 - per chi si reca al concerto in auto: la sosta dell'autovettura è, infatti, gratuita se si utilizza il bus-navetta 77/.