Concluso il congresso dei testimoni di Geova online

BOLOGNA - Si è concluso nello scorso fine settimana lo storico congresso 2020 dei Testimoni di Geova in streaming, dal tema “Rallegratevi sempre”. In Emilia Romagna, oltre alle 65.000 presenze dello scorso anno, si sono aggiunti per l’occasione numerosi simpatizzanti e altri che hanno fruito della trasmissione del congresso online, messo a disposizione gratuitamente sul sito jw.org. A motivo della pandemia di Covid-19, quest’anno, per la prima volta nella loro storia, i Testimoni di Geova hanno deciso di rinunciare ai grandi eventi congressuali, normalmente organizzati su larga scala in grandi location in tutto il mondo, per tutelare la salute collettiva ed evitare un potenziale rischio di diffusione del virus. Il programma del congresso di tre giorni suddiviso in sei parti, ha incluso trattazioni di stretta attualità collegate alle promesse bibliche, presentate in forma di discorsi e contenuti multimediali. Discusse in alcune relazioni, come era prevedibile, anche situazioni legate alla pandemia, con spiegazioni scritturali sul perché delle sofferenze e sulla speranza futura prospettata dalle Sacre Scritture. Anche quest’anno uno dei momenti più attesi, è stata la cerimonia del battesimo dei nuovi credenti, che per le ragioni esposte, si è celebrata in piscine, vasche e anche in mare aperto (vedi foto). Ragazzi, adulti, ma anche persone avanti con gli anni hanno deciso di mostrare pubblicamente con il battesimo in acqua la loro spontanea decisione di abbracciare la fede dei Testimoni di Geova, approfondita nei mesi precedenti. Lo scorso anno i nuovi fedeli furono ben 303.000 nel mondo e 4.278 in Italia.