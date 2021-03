Smart working, congedi e bonus baby sitter: le linee guida

Il nuovo decreto legge permette ai genitori di figli fino a 16 anni di svolgere il proprio lavoro in smart working. Se non ci fosse la possibilità di utilizzare questa modalità, consente di assentarsi dal lavoro, riconoscendo il 50% della retribuzione ai genitori di figli con meno di 14 anni...

In piena pandemia è bene fare chiarezza su lavoro in smart working, congedi e bonus baby sitter. La FP-Cigl ha pubblicato le principali linee guida, semplificando per punti tutte le informazioni necessarie.

Lavoro agile - Smart Working

I genitori di figli conviventi minori di 16 anni, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio

2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio

3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

Astensione dal lavoro (con figli con meno di 14 anni):

Se la prestazione lavorativa non può essere effettuata in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio

2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a

3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

4. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992(, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura

Per tali astensioni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.

Se si è fruito di congedi parentali dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2021 per:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio/a;

2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a;

3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL;

si possono convertire su richiesta nel congedo precedente al 50%, e non saranno più computati

nel congedo parentale né indennizzati.

Astensione dal lavoro (con figli tra i 14 e i 16 anni):

I genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile possono astenersi dal lavoro:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio

2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio

3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

Per tali astensioni non è prevista ne retribuzione o indennità al 50%, ne contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e mantenimento del posto di lavoro.

Bonus baby-sitter

I lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza covid19, nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo settimanale di 100 euro.

