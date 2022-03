Consiglio Notarile Bologna, Alberto Valeriani è il nuovo Presidente

A seguito del rinnovo deliberato dall’Assemblea ordinaria collegiale e della riunione di Consiglio Notarile, Alberto Valeriani è il nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

Oltre a lui che, già Consigliere, prende le consegne da Claudio Babbini, in Consiglio si registrano due nuovi ingressi, quelli di Sabrina Naldi e Francesco Veronesi.

Il Consiglio Notarile di Bologna risulta inoltre composto dal Segretario Alessandro Panzera, riconfermato, dal Tesoriere Umberto Tosi e dai Consiglieri Gabriele Bertuzzi, Alberto Buldini, Monica Cioffi, Emanuela La Rosa , Paolo Magnani e Rosalia Scuderi.

Chi è Alberto Valeriani

Nato a Bologna nel 1952, Alberto Valeriani si è laureato in giurisprudenza presso l’Ateneo felsineo nel 1977. Dal 1984 al 1986 ha svolto la professione notarile a Venezia, e dal 1986 è Notaio in Bologna. Relatore in numerosi convegni, seminari e incontri di studio principalmente in materia di certificazione energetica, conformità catastale, condominio degli edifici, perequazione urbanistica, donazioni indirette, patti di famiglia, procedure esecutive e fallimentari, procedimenti disciplinari notarili, è già stato membro del Consiglio Notarile di Bologna e di diverse Commissioni presso il consiglio Nazionale del Notariato.

“Ringraziando i Colleghi per la fiducia accordatami, e il presidente Babbini per il lavoro svolto, assumo questo incarico consapevole del momento complesso in cui ci troviamo" Così Valeriani, aggiungendo: "La situazione pandemica aveva appena iniziato a dare segnali di netto miglioramento, lasciando sperare di potersi lasciare alle spalle un periodo che ha pesato molto sulla comunità, che sull’Europa iniziano a spirare poco rassicuranti venti di guerra. Una nuova situazione che purtroppo avrà, com’è ovvio, anche inevitabili ricadute sul tessuto economico. Per questo è necessario che tutti gli attori in gioco cooperino per limitare al massimo le conseguenze di questa nuova situazione: i Notai bolognesi faranno la propria parte, fornendo il proprio contributo di giuristi esperti a sostegno di cittadini, famiglie e imprese”.

(Nella foto, da sinistra: Francesco Veronesi, Rosalia Scuderi, Gabriele Bertuzzi, Sabrina Naldi, Alessandro Panzera (Segretario), Alberto Valeriani (Presidente), Monica Cioffi, Paolo Magnani, Emanuela La Rosa, Umberto Tosi (Tesoriere)