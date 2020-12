"Metti la mascherina e stacci dentro”, parte il contest creativo per ragazzi tra i 14 e i 19 anni

Parte oggi, 9 dicembre 2020, e durerà fino al 6 gennaio 2021, il bando collegato al contest creativo "Metti la mascherina e stacci dentro”, ideato dal Comune di Bologna per sensibilizzare adolescenti e giovani sull’utilizzo della mascherina.

Nato da un’idea dell'ufficio Giovani dell'area Educazione, istruzione e nuove generazioni, il contest si inserisce tra le azioni della campagna di sensibilizzazione frutto della coprogettazione con il Sistema formativo integrato infanzia e adolescenza del Comune, i servizi educativi e scolastici territoriali dei quartieri e le cooperative sociali “La Carovana” e “Open Group” del Consorzio ScuTer, rispettivamente gestori del servizio di Educativa di strada e dei Centri di aggregazione giovanile, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Tper.

Il bando è scaricabile dal sito di Flashgiovani, network metropolitano dell'Informagiovani Multitasking, portale dei Servizi per i giovani del Comune di Bologna. Possono partecipare giovani tra i 14 e i 19 anni che vivono a Bologna e nel territorio metropolitano, chiamati a inventare e realizzare graficamente la loro mascherina ideale, ormai acquisita come elemento del vivere quotidiano.

Il contest mira a coinvolgere i teenager e a farli esprimere attraverso i loro linguaggi e la loro creatività, tanto che lo slogan e le foto utilizzati nella campagna “Metti la mascherina e stacci dentro” sono il frutto di attività laboratoriali nei centri di aggregazione della città.

I disegni e i lavori grafici vanno inviati via mail a informagiovani@comune.bologna.it insieme alla domanda di partecipazione. La giuria, composta anch’essa da teenager, selezionerà dodici disegni e lavori grafici che verranno pubblicati sul canale Instagram @Flashgiovani per una settimana: i tre più votati si aggiudicheranno il contest. L’idea grafica vincitrice verrà stampata sulle mascherine che il Comune di Bologna realizzerà come simbolo della campagna di sensibilizzazione “Metti la mascherina e stacci dentro”. Inoltre, al vincitore, andrà in regalo un device e un voucher di 150 euro per l’acquisto di libri o materiale video, mentre il secondo e il terzo classificato saranno premiati con un device e un voucher rispettivamente di 100 e 50 euro.

Le mascherine, che verranno realizzate in materiale ecologico e lavabile e poi distribuite gratuitamente, saranno firmate Flashgiovani e youngERcard, rispettivamente il portale dell’Informagiovani di Bologna e la card della Regione Emilia-Romagna pensata per i giovani dai 14 ai 29 anni. Grazie alla collaborazione con Tper l’immagine della campagna di sensibilizzazione sarà visibile sulle pensiline e all’interno degli autobus.