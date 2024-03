Clima, lo sfogo della sindaca Conti: “Basta consumismo, il tempo sta scadendo”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Sembra che la crisi climatica, un incendio che già divampa, non ci riguardi”. Esordisce così, in un lungo post su Facebook, la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. Conti parla della lunga siccità che sta colpendo Barcellona, ormai costretta a razionare l’acqua, e il parallelo con il suo territorio è immediato. “A Barcellona non piove da 40 mesi. A Barcellona si si possono usare al massimo 200 litri al giorno pro capite. Una doccia di cinque minuti? 100 litri. Lavare i piatti? 60.. E per produrre un chilo di carne? 15.500 litri”. E poi: “A San Lazzaro non nevica da 24 mesi. Continuiamo a vivere come se le risorse del pianeta fossero infinite. Non lo sono e il tempo sta scadendo. Il consumismo, modello di sviluppo predatorio che ha avvelenato il pianeta, ha fallito miseramente. In Europa non vediamo le conseguenze in termini di isole di plastica, discariche e devastazioni come in altre parti del mondo (guardate Antropocene) ma siamo il continente che maggiormente risente del cambiamento climatico: Italia e Spagna pagano il prezzo più alto in siccità”.

Uno scenario che, tra le vie del rifiuto della crisi climatica e la via paralisi dell’eco ansia, deve portare “ad una terza via, una via di speranza e di mobilitazione. Siamo ancora in tempo. Il futuro del pianeta è nelle nostre mani, ma dobbiamo proporre politiche serie, facendo crescere consapevolezza. Non possiamo far ricadere su chi lavora la terra tutto il costo delle politiche ambientali: è il modo migliore per perdere la battaglia per l'ambiente. Oggi per la prima volta nella storia, i contadini nelle mie campagne falliscono. Incredibile, eppure in questo sistema folle una cipolla si paga sempre meno al coltivatore mentre noi, i consumatori finali, la paghiamo sempre di più per le storture di un sistema che ricarica, scarta, butta, spreca. La crisi climatica colpisce principalmente i più fragili: anziani, bambini, persone che vivono ai margini. Dopo le alluvioni di maggio 2023, ho chiesto con tutte le forze che il Parlamento agisse con una legge nazionale contro il consumo di suolo: silenzio. La verità è che in pochi vogliono farlo davvero. Se non ci svegliamo noi, ci sveglierà la sete… e non sarà un bel risveglio”.