Contrasto ai disturbi alimentari: il Governo taglia, Bologna accelera

Al via oggi le attività associative di Animenta Bologna, realtà associativa nuova a Bologna ma non a livello nazionale, che nasce nel 2021 da un’idea di Aurora Caporossi, e si occupa di Disturbi Alimentari nella loro complessità attraverso informazione, supporto e riabilitazione.

"L’esigenza di attivarsi a Bologna - spiegano dall'associazione - è sorta a seguito di un’assunzione di consapevolezza in merito alla gravità e alla diffusione della patologia e sulla base della convinzione che servano sempre più presidi sociali in grado di affiancare, anticipare e seguire i percorsi di cura: in Italia ci sono più di 3 milioni di persone che soffrono di un disturbo alimentare ma abbiamo a disposizione solo 900 posti letto".

"Un'urgenza resa ancor più evidente dalle scelte assunte dal Governo - come aggiunge Animenta - che ha deciso di non rifinanziare il Fondo per il contrasto dei Disturbi del Comportamento Alimentare, con il rischio che ne risentano anche i servizi esistenti, con il pericolo che chiudano, proprio in un momento storico di incremento del bisogno".

L’offerta che si propone di portare in città la nuova realtà verterà sulla gestione di un punto di ascolto per maggiorenni negli spazi del Laboratorio Salute Popolare, che, in armonia con l’organizzazione del sistema di cura territoriale dell’AUSL di Bologna, possa essere un anello integrante del percorso di cura multidisciplinare, fungendo da aggancio relazionale per persone direttamente colpite dalla malattia e/o per persone a loro prossime, con l’aspirazione di dare vita ad un luogo di orientamento, di informazione e di comunità̀.

“Offrire un aiuto concreto e accessibile per noi fondamentale al fine di stare accanto a tutti coloro che vivono questa malattia e non riescono ad accedere alle cure” aggiunge

Aurora Caporossi, Founder e Presidentessa di Animenta APS. “Saper stare in osservazione attiva e consapevole di una città come Bologna, per la quale, anche rispetto alle peculiarità̀ di chi la abita, occorrono risposte complesse ad esigenze complesse” continua poi Francesca Inglese, Coordinatrice di Animenta APS di Bologna.

Accanto alle attività del punto d’ascolto l'obiettivo è anche sviluppare un’azione di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare facendo uso di diversi strumenti di divulgazione quali pagine social, sito internet, eventi pubblici in città, dialogo e formazioni con scuole ed università̀, per fare sì che tutto il lavoro di avvicinamento ai percorsi di cura sia accompagnato da una trasformazione delle dinamiche sociali che non vanno nella direzione di riconoscere, sapersi rapportare e comprendere la matrice complessa della malattia".