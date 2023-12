Dopo il successo, la coppa Davis torna a Bologna

L’Emilia-Romagna festeggia la Nazionale italiana maschile di tennis, reduce dalla storica vittoria della Coppa Davis a Malaga. Un ritorno, dato che la competizione ha avuto inizio lo scorso settembre proprio a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con l’affermazione nel girone di qualificazione e la conquista del pass per le finali.

Un saluto e un ringraziamento che il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, rivolgerà ad Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, e a Filippo Volandri, capitano non giocatore, che saranno a Bologna in rappresentanza della Nazionale azzurra e che porteranno con loro la Coppa conquistata in Spagna. Con loro l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

La cerimonia si svolgerà lunedì 4 dicembre alle ore 14 a Bologna, nella Sala Guido Fanti della Regione Emilia – Romagna (Viale Aldo Moro 50). Sarà presente anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Regione, sul palinsesto live di Lepida TV e sul canale 80 del digitale terrestre, premendo il tasto blu del telecomando.