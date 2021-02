Coronavirus a San Benedetto, rettifica dati

Si rettifica quanto scritto nell'articolo pubblicato in data 22 febbraio 2021 sul nostro sito, dal titolo: Appennino, Bonaccini: "Zona rossa a San Benedetto se necessario". Nel paragrafo "La situazione a San Benedetto Val di Sambro" si faceva riferimento ai casi di coronavirus attivi, che non sono 250 come erroneamente scritto in prima battuta , ma 92. Si precisa anche che più di 250 sono invece i casi di coronavirus registrati sul territorio da inizio pandemia, come da dati Ausl aggiornati alla mattina del 23/2/2021 e sotto riportati: