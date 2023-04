Corrente, 200 euro di ricarica omaggio per i primi 900 residenti

Il Comune e SRM lanciano una promozione per l’utilizzo di Corrente. A partire da oggi i primi 900 residenti bolognesi che ne faranno richiesta, dopo aver caricato di 20 euro il proprio credito se lo vedranno aumentare di altri 200 euro. I richiedenti, come richiesto dal finanziamento che si pone l’obiettivo di attrarre nuovi utenti, oltre a essere residenti devono aver attivato l’iscrizione al servizio dopo il 21 novembre 2022.

Come fare

L’utente che possiede questi requisiti, troverà in automatico nell’applicazione una apposita icona verde che se cliccata porta nella sezione dell’app su cui è possibile aderire alla promozione. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023. Ogni utente potrà beneficiare di una sola promozione e comunque sino ad esaurimento plafond. Corrente conta 70mila utenti e oltre 9 milioni di chilometri percorsi. Il servizio, nato a Bologna, è attivo anche a Ferrara, Imola, Casalecchio di Reno e Rimini e in continua crescita.

I commenti di Comune e Tper

“Questa promozione – commenta l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli - permette a tutti i residenti che già non lo abbiano fatto di conoscere e di sperimentare questo servizio. La trasformazione della città verso una mobilità sostenibile cammina sulle nostre gambe e, come Amministrazione, siamo impegnati ad accompagnare questo processo insieme alla cittadinanza”. “Siamo felici – dichiara Fabio Teti, Direttore amministrazione, finanza e sviluppo commerciale di Tper, capofila del Gruppo di cui fa parte il progetto Corrente - di lanciare questa promozione dedicata ai residenti che potrà rafforzare ulteriormente l’obiettivo e l'impegno comune che abbiamo con l’amministrazione comunale nell’incentivare gli spostamenti sostenibili e ridurre l'uso delle auto private al fine di migliorare la qualità della vita in città”.

Problemi al server, la campagna slitta di un giorno

A causa di un problema ai server - fa sapere il team di Corrente - la campagna per il rilascio dei buoni non è partita alle ore 15:30 del giorno 19 aprile 2023. L'iniziativa sarà riattivata nella giornata di giovedì 20 aprile 2023, ad un orario che sarà comunicato tempestivamente, non appena possibile.