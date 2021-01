Nuovo dpcm, seconde case e nuove regole: tutte le risposte

Al via oggi la nuova stretta per fronteggiare la risalita della curva epidemica con la suddivisione delle regioni italiane in zona rossa, arancione e gialla. Nessuna ancora in zona bianca, la nuova area prevista dall'ultimo dpcm (in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo) che scatta quando c'è un numero di casi inferiore a 50 su 100mila abitanti.

Ma l'Italia è ancora lontana da questo scenario e i colori rosso e arancione caratterizzano maggiormente il territorio italiano. L'Emilia-Romagna scongiura la zona rossa e resta arancione.

A differenza del decreto Natale, inoltre, non dovrebbe essere vietato spostarsi verso le seconde case fuori regione. A prescindere dal colore della propria regione ma si aspettano le faq del governo per la conferma ufficiale. Al momento, si legge: "La seizione è in aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore dei decreti e le risposte riportate sono relative alle disposizioni in vigore fino al 15 gennaio".

ll permesso riguarda comunque solo il nucleo familiare. Intanto però, come riporta Today, gli operatori del 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal ministero della Salute, dicono che il nuovo Dpcm "non consente di raggiungere le seconde case fuori della propria regione se non per emergenze". Se il testo della norma dice che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione", secondo il 1500 "sono escluse le seconde case". "È questa la direttiva specifica che abbiamo ricevuto dopo la firma del Dpcm. Ci sono maggiori restrizioni rispetto a prima", viene chiarito.

Nuove regole zona rossa

Gli spostamenti sono consentiti solo per ragioni lavoro, salute, necessità e tra questi rientra l’assistenza ad una persona non autosufficiente; si potrà rientrare nella propria residenza, nel domicilio o nell’abitazione in cui ci si ritrova abitualmente con il partner; si potrà andare a fare la spesa e a messa oltre che in farmacia e dal tabaccaio; ci si potrà recare a casa di altre persone (in due, ma nel totale non sono contati gli under 14) con spostamenti all'interno del proprio comune; bar e ristoranti chiusi; è consentito solo il servizio a domicilio o l’asporto entro le 18 per i bar. Restano aperti gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti;

I negozi aperti sono: supermercati, alimentari, parrucchieri, barbieri, tabaccai, farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, fiorari, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali; non si potranno frequentare le lezioni in aula dalla seconda media compresa in su, in terza e alle superiori si è in dad; non si potrà fare qualsiasi sport salvo attività motoria all’aperto e in forma individuale; si potrà fare jogging o andare in bici individualmente e senza allontanarsi da casa;

Nuove regole zona arancione

Ci si può muovere all'interno del proprio comune e tutti i negozi, tranne bar e ristoranti, sono aperti; potranno aprire gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo, con orari continuati e allungati fino alle 21 per evitare che, soprattutto nei primi giorni della prossima settimana, si creino assembramenti; il coprifuoco sarà in vigore dalle 22 alle 5; si potranno praticare sport non di contatto come il tennis; si potrà fare visita a parenti e amici, ma solo due persone (oltre ai minori di 14 anni) e non più di una volta al giorno.

Ci si potrà spostare fino a 30km dal comune se si risiede in un centro con meno di 5mila abitanti, ma non verso i capoluoghi; si potrà portare a casa il cibo dal ristorante fino alle 22 (ma non dal bar), farsi consegnare con il delivery un pasto a qualsiasi ora.

Nuove regole zona gialla

Sarà vietato uscire dalla propria regione se non per motivi di studio, lavoro, salute o necessità; sarà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5; ci si potrà recare in visita agli amici usando la deroga (senza uscire dalla propria regione) al massimo in due persone più gli under 14 e gli eventuali disabili a carico; bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18; l'asporto sarà consentito fino alle 22 così come la consegna a domicilio.

cinema e teatri resteranno chiusi; sarà possibile frequentare i musei rispettando le regole del distanziamento sociale e utilizzando la mascherina. Inoltre vale la pena ricordare che: anche nelle zone gialle gli spostamenti tra regioni sono bloccati fino al 15 febbraio, con le eccezioni dei motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza con autocertificazione.

Resta sempre possibile tornare al domicilio, alla residenza o all'abitazione e ricongiungersi con il partner dove si alloggia assieme abitualmente; in casa si possono ospitare non più di due persone.