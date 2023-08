Ma si può riassumere una città in tre parole? Con Bologna, sì. La "dotta", la "grassa" e la "rossa" sono i tre aggettivi del capoluogo emiliano che ne riassumono luoghi, storia e tradizioni.

La dotta

Bologna, città da una storia millenaria. Fondata dagli Etruschi e poi conquistata dai Romani, è stata un importante centro di scambio culturale nel Medioevo. Qui sorge la prima università della storia: anno 1088, viene creata l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Ogni anno attira migliaia di studenti per quella che è forse la città universitaria per eccellenza.

La grassa

In Italia si mangia bene dappertutto, lo sappiamo. Ma a Bologna forse un po’ meglio. Capitale - se si può dire - della pasta ripiena, la città è patria di tantissime specialità italiane riconosciute nel mondo e no, non stiamo parlando degli "spaghetti bolognese". Paliamo piuttosto di lasagne, tortellini, mortadella, tagliatelle, vini e formaggi, solo alcune delle specialità che si possono gustare tra le vie del centro. Se non volete farvi mancare un tour gastronomico il Quadrilatero, a due passi dal centro, è il posto giusto per voi con una vastissima scelta di ristoranti tipici e prodotti locali.

La rossa

Ma perché “la rossa”? Lasciando la politica a parte, per capire il perché di questo ultimo aggettivo basta alzarsi un po più in alto. Luogo iconico nonché principale di Bologna sono le due torri degli Asinelli e Garisenza. Salendo su una delle due infatti si noterà il panorama spettacolare della città e i suoi tetti, tutti rossi. Ma non solo. Dall’alto della torre è impossibile non vedere i famosi portici, 62 km di costruzioni patrimonio Unesco dal 2021 che riparano dalla pioggia e rendono unica la città.

Ma bastano solo tre aggettivi per riassumere Bologna? Ovviamente no. Città piccola e a misura di passeggiata, una volta scesi dalla torre degli Asinelli (che ha 498 gradini) si può continuare tra Piazza Maggiore dove si trova la Basilica di San Petronio e piazza del Nettuno con la nota fontana del dio greco. Per una pausa shopping c’è via Indipendenza o galleria Cavour, con una grandissima offesa di marchi d’alta moda e di lusso. Voglia d’arte? Vasta la scelta tra Mambo, museo archeologico, quello medievale e la pinacoteca della città

Ma oltre alle mete più classiche, non mancano chicche imperdibili, come la Finestra di via Piella. Detta anche con un po' di presunzione "Piccola Venezia", in via Piella 2 è possibile ammirare una finestra che dà su un canale usato in passato per il commercio e protagonista di migliaia di video sul web. Imperdibile poi la piazza delle sette chiese con la Basilica di Santo Stefano e sette cappelle al suo interno.

Non mancano nemmeno i parchi per un picnic o una passeggiata rilassante: tra la Montagnola e i Giardini Margherita sono tanti i polmoni verdi della città. E infine, per i più sportivi, non può mancare una passeggiata fino a San Luca. Il santuario si trova sui colli bolognesi, ma la salita parte direttamente dalla città. Un percorso sotto un portico di 666 archi e che conduce a un panorama mozzafiato di tutta la città.

