Gite fuori porta, alla scoperta di Fiumalbo : il borgo dei Celti

Tra i borghi più belli d'Italia, in Emilia Romagna c'' anche Fiumalbo: un piccolo comune in provincia di Modena di 1200 abitanti. Qui è pissibile passeggiare tra sentieri che sono vecchie mulattiere e un tempo battute da pastori e pellegrini. Fiumalbo è uno dei due ingressi al Parco del Frignano dove querce miste con carpini e ontani, foreste di frassini e castagni, verdi pascoli, selve di faggi e di abeti, ambienti lacustri e paludosi rendono questo luogo unico!

Cosa vedere

Oltre alla meraviglioda che circonda questo borgo, sicuramente merita una visita al Museo di Arte Sacra in piazza Umberto I: la chiesa di Santa Caterina accoglie un’esposizione di oggetti di culto provenienti dalle confraternite dei Bianchi e dei Rossi.

Cosa mangiare

Comune al confine tra l’Emilia e la Toscana, propone vari piatti ma da provare assolutamente sono i tortellini e tortelloni di ricotta e la zuppa di cavolo nero, oltre alla tagliata di manzo. Tipici sono i borlenghi farciti con lardo e salumi, e le tigelle. Noto anche il mirtillo nero del luogo, usato anche a fini medicinali, ma il sottobosco regala lamponi, more e fragoline selvatiche e funghi porcini.