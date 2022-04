Gita fuori porta, alla scoperta di Montechiarugolo: terra dei tortelli d'erbetta e torta fritta

In provincia di Parma, e tra i borghi più belli d'Italia, c'è Montechiarugolo, un comune con cinque frazioni e dalla carettiristiche uniche, dove la buona cucina la fa da padrone. Un territorio ricco di storia, da visitare almeno una volta nella vita.

Cosa vedere e a Montechiarugolo

Oltre a perdersi tra i vicoli e la natura che circonda questo comune, è assolutamente necessaria una visita al Palazzo Civico, posto nel cuore del Borgo, che ciclicamente ospita mostre temporanee. Qui fotografi, pittori, scultori e artisti di ogni genere espongono opere interessanti e molto apprezzate dal pubblico. Da non perdere anche la chiesa di San Quintino, una chiesa romanica completamente ricostruita tra il 1901 e il 1910 su progetto dell'architetto Camillo Uccelli. Colpita dal terremoro del 2008, fu restaurata e consolidata ma al suo interno conserva ancora varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare settecentesca, alcune statue e, nel locale attiguo al presbiterio, una serie di affreschi quattrocenteschi.

Cosa mangiare a Montechiarugolo

I Tortelli d’erbetta sono un prodotto unico: paasta fresca all’uovo che racchiude un ripieno a base di ricotta vaccina, Parmigiano Reggiano, uova e un pizzico di noce moscata. Lessati in acqua calda, scolati al dente, la tradizione li vuole “affogati nel burro e asciugati nel Parmigiano Reggiano”! Non da meno la la torta fritta, che non è un dolce ma una versione golosa del pane. Una vera leccornia!