Anche in estate, la provincia di Bologna offre parecchi spunti per una passeggiata nella natura o piccoli borghi caratteristici. Ecco cinque consigli per una gita fuori porta a due passi da Bologna.

1. Come non iniziare da Rocchetta Mattei. Si tratta di un suggestivo castello a 45 chilometri da Bologna. Eretta a meta? dell’800, ha diversi stili di architettura che fanno un po’ girare la testa. E? visitabile ogni giorno su prenotazione.

2. A circa 27 chilometri di distanza da Bologna, invece, sorge il Borgo di Monteveglio. Piccola cittadina medievale, e? immersa in un contesto paesaggistico unico. Dal paesello iniziano diversi percorsi di trekking o di escursioni sui colli bolognesi.

3. Se invece volete andare "al mare in collina" il Lago di Suviana e? il posto ideale per voi. A circa 70 chilometri da Bologna nel comune di Porretta Terme, lo specchio d’acqua e? balneabile, tanto che in estate si trasforma in una vera e propria spiaggia.

4. Restando sempre in tema "refrigerio", soprattutto per il periodo estivo, il Corno alle scale con le cascate del Dardagna sono due luoghi a prova di escursionisti. A circa 80 chilometri da Bologna, nel comune di Lizzano in Belvedere, si puo? intraprendere una passeggiata immersi nella natura.

5. Dulcis in fundo, per una esperienza un po' diversa, il parco delle stelle di Loiano. Si tratta di un vero e proprio parco astronomico che si estende in due strutture. Permette di immergersi nell’universo, ma sulla terra: dotato di un modello in scala del Sistema Solare esteso alcune centinaia di metri, un Calendario Cosmico, una meridiana e molto altro, e? un parco che consigliamo di visitare di notte, magari per la notte di San Lorenzo.

