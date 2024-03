Fiera Il 'circo' della bellezza e le promesse di 'magie' Il settore della cosmesi diventa hi-tech fra creme personalizzate (che arrivano da San Lazzaro), macchine che promettono di snellire in mezz'ora o le luci rosse per far ricrescere i capelli

Un "circo" nel senso buono del termine, colorato e divertente, con qualche affascinante mistero e delle bugie alle quali ci piace credere ogni volta che si intasca un campioncino: ecco cos'è per me questa coloratissima fiera che ogni anno, puntualmente, dà il via alla bella stagione. Cosmoprof è un mondo fantastico, un universo popolato non solo da vanitosi cronici, ma anche di scienziati e appassionati che alla lotta alla cuperosi e alle macchie solari hanno dedicato anni di studi. Oltre alla geografia dei padiglioni, scontata e razionale che divide per aree d'interesse, ci sono dei varchi che ti consentono di passare dall'antiquato pettinino in resina poliacetalica marrone a delle auree hi-tech che illuminandosi con dei laser favoriscono la ricrescita dei capelli. Il mio padiglione preferito? Quello coreano!

E poi c'è la solita domanda che ti fanno tutti quando hanno saputo che sei andata a Cosmoprof: "Ma hai preso i campioncini? (non è più come una volta!)

Se non hai inserito la doppia detersione (puoi chiamarla anche double cleansing) nella tua beauty routine, così come ci insegna da tempo la Corea, hai un problema serio. Latte detergente e dischetti (che fra l'altro non sono sostenibili visto che puntiamo anche qui allo zero waste) li lasciamo nel beauty case della nonna, mentre ogni sera ci prendiamo il nostro tempo per pulire a fondo la pelle del viso attraverso due passaggi che servono per purificarla con delicatezza e prepararla al resto della skincare.

Sostanzialmente la fase uno prevede un detergente oleoso e la fase due un detergente a base acquosa: così ci si lava la faccia. Senza prima conoscere questa pratica, è totalmente vietato entrare nel padiglione Corea (appena dopo i tornelli, a destra nell'area esterna della fiera).

Qui succedono cose bellissime perché intanto, si parla una lingua universale (come accadeva all'asilo con l'alfabeto farfallino, alla fine ci si capisce sempre) che ti consente ci comprendere perché i fagiolini di soia sono il miglior alleato di bellezza e che se sei vegano devi stare attento a non confondere il collagene vegetale con quello animale. E poi ci sono dei super-espertissimi espositori che ti accompagnano (parlandoti a bassa voce) verso la retta via.

Una novità di questa edizione? La scoperta di una polverina che contiene aminoacidi. E gli aminoacidi (attenzione, attenzione) sono un vero toccasana per la pelle: grazie alle loro numerose qualità, contribuiscono alla buona salute della pelle, garantendo idratazione e ottime proprietà antiossidanti. Gli aminoacidi poi sono in grado di produrre collagene, il quale serve a mantenere la pelle elastica.

Per dimagrire c'è il sottovuoto con la Realtà Virtuale

Ad attirare la mia attenzione a un certo punto una ragazza sdraiata su una specie di lettino (L'I-Bed) con il suo visore VR e le cuffie nelle orecchie letteralmente messa sottovuoto. Cosa fa? Perde centimetri semplicemente standosene sdraiata e godendosi la sua esperienza sensoriale in 5D. Mi raccontano che questo macchinario (si chiama Slender Life e l'azienda che lo produce è napoletana) insieme ad alcuni prodotti naturali che vengono fatti assorbire anche con un massaggio finale riesce ridurre le circonferenze fino a 15 centimetri in 40 minuti. Insomma, pare che per dimagrire basti una pennichella e l'idea non è malvagia.

Pelle del viso: arriva da San Lazzaro la prima crema "personalizzata" e "temporanea"

Si sono inventati (studiati in collaborazione con l'Università di Pavia) dei cosmetici mixabili sulla base delle esigenze di ognuno di noi: sul pianeta siamo 7 miliardi di persone e combinando i prodotti Rhea (è questo il nome dell'azienda bolognese, che ha sede a San Lazzaro di Savena) i cosmetici che si possono creare sono 31 miliardi. Come funziona? Spieghi che pelle hai e che pelle vorresti. A quel punto viene scelta per te un’emulsione temporanea con una concentrazione di principi attivi così alta "che spaccherebbe qualunque altra crema" (mi dicono). In pratica basta miscelare la crema base e il booster che però va usata in fretta perché è temporanea. Ti resta la ricetta con gli ingredienti usati scritti su una busta con il claim "L'ho fatto per te" che si può poi replicare.

Un giro fra i padiglioni di Cosmoprof: lo spazio espositivo interessa l’intero quartiere fieristico di BolognaFiere, coprendo una superficie espositiva di circa 200.000 mq, e ospita tutti i settori della filiera cosmetica.

E i capelli? Ultima frontiera: la laminazione e il pettine laser per far ricrescere i capelli

"Questo prodotto è per la laminazione": suona bene, ma cos'è la laminazione del capello e a che cosa serve? Si tratta (te lo spiegano volentieri fra i padiglioni del Cosmoprof dicendoti che la puoi fare in salone ma anche a casa con i prodotti giusti) di una procedura di bellezza che consiste nell'applicazione di uno speciale film protettivo su tutte le lunghezze, il quale è composto da sostanze nutrienti e cheratina. Ecco, questa è una delle cose più trendy della zona hair. Ma ci sono anche degli strumenti "strani" che promettono di far ricrescere i capelli. Arrivano dalla Florida questi cerchietti luminosi che funzionano con uno speciale laser a basso livello che promette appunto di far ricrescere i capelli. E oltre al pettine laser, c'è anche il cappellino da baseball: non passa proprio inosservato ma in Florida, dove viene prodotto, è perfetto.