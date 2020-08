Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Comune di Crevalcore inaugura la nuova rassegna delle aree protette esistenti nella pianura bolognese. Si tratta di una novità in quanto la rassegna delle aree protette esistenti nella pianura bolognese non è mai stata rappresentata in maniera organizzata e didascalica. La mappa "Crevalcore e il suo territorio" è infatti il primo pieghevole della collana "Viaggio in provincia. Ritorno in pianura!". In questo caso, con "Crevalcore e il suo territorio"; il Comune di Crevalcore è il primo a offrire ai propri cittadini, visitatori e turisti, in formato pieghevole e tascabile, una mappa per orientare e scegliere percorsi e itinerari, immersi nella accogliente pianura di Crevalcore. Una mappa con informazioni aggiornate per suggerire subito, a turisti e visitatori, alcuni itinerari da percorrere in bicicletta o a piedi. La mappa riporta su un lato, in versione “fumettistica”, ma rigorosa nei contenuti, la descrizione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex zuccherificio", evidenziandone gli accessi, i percorsi di visita, i punti attrezzati per l’osservazione e per la sosta e i punti di principale attrattiva per la flora, la fauna e il paesaggio. Sull'altro lato, l’area verde viene messa in relazione con il territorio circostante, con una ulteriore planimetria e l’evidenziazione dei punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico. "Abbiamo deciso di promuovere e sostenere un "turismo di prossimità" ovvero una sorta di "turismo di vicinato", anche in considerazione del particolare periodo storico, legato all'emergenza Covid19" - dice il sindaco Marco Martelli - "Vogliamo cogliere l'occasione per permettere ai nostri cittadini, e ai nostri vicini, di scoprire e riscoprire i nostri piccoli e grandi tesori naturalistici, culturali, architettonici e turistici. Questa mappa inoltre ci fa essere pronti per la prossima apertura del primo tratto della Ciclovia del Sole, che è prevista per il prossimo autunno. Sarà infatti un utile e agile strumento nelle mani di tutti gli appassionati di cicloturismo e, ci auguriamo presto, anche per tutti coloro che arriveranno da più lontano, ma che saranno per noi comunque graditi ospiti". La mappa sarà in distribuzione, previo appuntamento, da lunedì 10 agosto 2020 presso l'Urp di Crevalcore, presso la Biblioteca Comunale, presso la locale Proloco, e anche presso il punto ExtraBo in piazza Maggiore a Bologna. Il formato digitale della mappa si può scaricare dal sito: https://www.comune.crevalcore.bo.it/ Per info: 051988311, oppure urp@comune.crevalcore.bo.it La mappa realizzata dal Comune di Crevalcore, è stata curata da Sustenia Srl, in collaborazione con: Destinazione Turistica Metropolitana di Bologna - Bologna Welcome - Nelle Valli Bolognesi - Emil Banca - Coop. Campi d'Arte. Hanno aderito al progetto anche: Unione Reno Galliera, Comune di San Giovanni in Persiceto