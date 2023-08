Immobili sfitti e centro svuotato. Il sisma pesa ancora su Crevalcore?

Un paese cambiato che si sta ancora ricostruendo. E i cui effetti del terremoto del 2012 hanno forse modificato più del previsto consumi e abitudini dei cittadini. Ma non solo. Dopo le preoccupazioni espresse da alcuni commercianti di Sant'Agata Bolognese, timori arrivano anche dal comune limitrofo di Crevalcore sempre legati al tema dello svuotamento dei centri dei piccoli comuni. Tendenza che, come confermano i dati, investe il territorio nazionale e che fa capo a innumerevoli cause.

Cause che nella maggior parte dei casi non si possono cambiare. Ma a livello locale, o come in questo caso iper-locale, i commercianti e le loro realtà non si limitano a riportare le istanze su quello che stanno vivendo ma cercano anche di proporre soluzioni . Se infatti non si possono combattere inflazione e cambiamento delle abitudini di consumo, è però - secondo loro - possibile "tornare un po' indietro" per rallentare la vita delle persone ormai troppo abituate a vivere a doppia velocità.

Interesse per il paese

A portare sul tavolo i problemi e le preoccupazioni di cittadini e commercianti è l'associazione culturale e ricreativa "Ripartiamo Crevalcore" per voce di Massimo Barbieri, uno dei componenti. Barbieri, che ha 65 anni, vive a Crevalcore da sempre ed è figlio di commercianti, ha visto il suo paese mutare radicalmente, soprattutto negli ultimi dieci anni, dopo il terremoto.

Un confronto con il passato, il suo: "A Crevalcore, quando ero più giovane, si girava in piazza sotto i portici anche senza fare niente. La gente passeggiava, moltissimi da altri paesi venivano qui. Questo faceva sì che le persone vedessero i negozi, le vetrine e tutto quello che il centro aveva da offrire". Oggi spiega come non ci siano politiche che aiutino la piazza, semmai - secondo l'associazione - ne disincentivano l'ingresso. E porta l'esempio della nuova camera mortuaria in costruzione appena fuori dal centro, la quale prenderebbe spazio di parcheggio per persone che - con tutta probabilità - non andranno in centro a comprare dopo essere andate a un funerale.

"A Crevalcore oggi manca un po' tutto, c'è qualcosa che non quadra. Soprattutto in relazione a quello che un'amministrazione potrebbe fare. Non c'è sicurezza, di telecamere non se ne vedono. Si vede come portici, marciapiedi e pavimentazioni siano degradati, poco curati. Non ci sono abbastanza parcheggi per le auto di chi abita o viene da fuori. In più, non c'è una qualche iniziativa o proposta di arredamento urbano per abbellire il paese. I servizi come merceria o anche ad esempio il calzolaio mancano: so che sono mestieri - se si vuole - 'di una volta' ma alla fine sono cose che servono".

Quello che manca, quindi, è un sostanziale interesse per il paese e per il suo valore, secondo Barbieri. Ad esempio eventi e feste vengono proposti in maniera ridotta rispetto a quelli che si fanno in alcuni paesi limitrofl. "Noi come associazione - continua - facciamo e abbiamo fatto molte cose, come una festa sui Lego, quella di carnevale, eventi enogastronomici. Siamo attivi anche su Palata Pepoli (la frazione di Crevalcore, ndr), dove c'è bisogno anche lì di una grossa riqualificazione urbana".

"Oggi a Crevalcore c'è poco e quel poco non viene valorizzato. Siamo il paese di nascita del medico Marcello Malpighi, abbiamo l'Accademia degli Indifferenti Risoluti che contiene pezzi di storia del paese. A questi elementi sembra non sia data la giusta importanza. Ma oltre alla storia, anche le infrastrutture. Abbiamo la fortuna di avere la ferrovia con la quale in 20 minuti si arriva in centro a Bologna: valorizziamola! Con gli affitti alti del capoluogo si potrebbero costruire studentati per esempio nell'ex hotel abbandonato da 25 anni. Sono proposte".

Secondo Barbieri il paese è come una casa di proprietà che non si usa, lasciata a se stessa. Mentre il centro si riempie di Caf, uffici, banche e assicurazioni, il commercio ne risente in negativo e molti chiudono. Oggi si combatte per la propria sopravvivenza, tempi difficili - secondo lui - spingono a chiudersi nel proprio orto rendendo le collaborazioni più complicate anche tra gli stessi lavoratori. "Se non fosse poi già di per sé difficile - continua - con i cantieri ancora in essere nel centro".

Terremoto, 11 anni dopo

Uno dei punti centrali della questione che porta preoccupazione in paese resta lo stato dei lavori legati alla ricostruzione dei danni causati dal terremoto. Nel 2012 Crevalcore è stato duramente colpito dal sisma e i lavori di messa in sicurezza devono ancora terminare. "Non si capisce come sia possibile che dopo quasi 12 anni ci siano ancora cantieri in piazza. Il palazzo del municipio deve essere ancora terminato, così come il teatro. La porta Modena (una delle due che indicano l'accesso al centro, ndr) ancora deve avviare il suo cantiere" continua l'esponente dell'associazione.

"Ora, non dico che i lavori debbano essere fatti tutti in un giorno, ma mi sembra incredibile come serva davvero così tanto tempo quando in paese sono state effettuate altre opere infrastrutturali come la rotonda di fronte al centro commerciale 'Crevalcore2' ". Le porte e il centro sono ora un disincentivo e restano l'immagine di un paese ancora in ricostruzione, dice Barbieri. E rilancia la proposta di non solo far tornare il tutto com'era nel minor tempo possibile, ma anche cercare di abbellire e valorizzare pezzi di storia della cittadina.

"C'è bisogno di fare di più. Si sta facendo troppo poco - continua Barbieri. Ricominciamo dalle piccole cose, dalla comunità e dai cittadini. Bisogna crederci, è chiaro. Bisogna rendere le cose funzionali e più belle, creare di nuovo delle situazioni. Una volta che si inizia a fare questo, si vedrà che da cosa nasce cosa. Iniziamo col far tornare la gente in piazza e dopo sarà tutto i discesa".

Il valore aggiunto del commercio

Per sondare l'aria che tira in paese siamo andati a parlare direttamente con gli esercenti. E tra chi esprime sì preoccupazione, non sono mancate impressioni positive. "Quello che più vedo tra la gente è la mancanza di 'forza di volontà', c'è una pretesa di trovare tutto e subito spaventosa" dice Sara della "Nuova libreria del portico". Già di per sé in un ambiente lavorativo difficile, perché in Italia si legge sempre meno, Sara viene da una famiglia di commercianti e ha sempre vissuto a contatto con la gente. "Oggi le cose sono cambiate, ma almeno nel mio settore, non credo che il maggiore problema sia da legare a internet e all'online. Quello che forse è più deleterio è la necessità delle persone di voler tutto immediatamente".

Cosa significa oggi essere un commerciante in un piccolo paese? Il ragionamento che è emerso dalla piazza è quello che cerca di trovare il valore aggiunto rispetto alla concorrenza "spietata e imbattibile". Sempre Sara della libreria spiega: "Io non posso competere con Amazon o altre aziende, questo si deve accettare. Quello che io posso fare è effettuare delle scelte, curare i miei prodotti per la mia clientela e venire incontro ai loro bisogni. Così divento io stessa il valore aggiunto della mia attività, senza che ci sia bisogno di un magazzino grande come una casa". È la stessa opinione condivisa anche da Elisabetta del negozio d'abbigliamento "Cadillac per lei". Con una pandemia che ha costretto tutti a digitalizzarsi, oggi il primo accesso al negozio è telematico, ci spiega: "Io, non potendo cambiare questa realtà, non devo allontanarmici, semmai devo sfruttarla al meglio per soddisfare i miei clienti e coinvolgerli di più offrendo scelte di acquisto sempre più adatte a loro".

Per la maggior parte degli esercenti il problema principale resta il fatto che non si vivono più i paesi. Altre voci - che hanno preferito rimanere anonime - spiegano che oltre alla difficoltà nel trovare persone che possano sostituire certi servizi o negozi, manca proprio il senso di comunità unita. C'è bisogno, secondo loro, che cittadini e commercianti ritrovino il senso di esserci gli uni per gli altri. "Crevalcore resta un paese estremamente diviso, che spesso si mette contro sé stesso e che pensa solo a criticare invece che apprezzare quel bello che c'è", ci dicono.

Anche Rita di "Intimo Style" spiega come nel corso degli anni il centro si sia svuotato e come molto abbia fatto la chiusura della piazza per via del terremoto. La gente si è abituata a stare fuori dalle porte e oggi, nonostante la popolazione rimasta pressoché invariata, molti non contribuiscono al commercio locale e scelgono di andare in altri luoghi.

Nell'ultimo anno sono due le attività che nel centro hanno riaperto. Una è il forno "Stria amore e fantasia" e l'altra la gelateria "Ice Queen". E se per il forno i timori legati alle sorti del centro e le difficoltà nel portare avanti un mestiere che è anche molto faticoso sono stati confermati dai proprietari, Stefano della gelateria ha spiegato come invece da un anno a questa parte siano contenti dell'attività. "Possiamo ritenerci soddisfatti, la gente apprezza il prodotto. Ci è voluta fatica e pazienza, soprattutto con la concorrenza della Gelateria del centro commerciale, una gelateria storica. Oggi però non possiamo lamentarci, nonostante comunque i cantieri siano un impedimento. Contiamo sul fatto che una volta finito tutto le cose andranno anche meglio".

Cosa sta facendo l'amministrazione locale

Sulla questione abbiamo interpellato anche il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli. "Nessuno nega che il commercio al dettaglio stia vivendo un periodo difficile, nessuno. Il mondo dei consumatori è cambiato e si è creata una concorrenza spietata attraverso le vendite online. La tendenza è difficile da invertire" ha spiegato.

"Quello che oggi si sta vivendo è un nuovo modo di vivere il paese. Quando ci si dice non facciamo niente, non è così. Con la Pro Loco riusciamo a riempire la piazza di domenica. Ma il tema non è riempirla di domenica, il problema è che la gente che ci va nel weekend poi il lunedì e durante la settimana in piazza non ci torna. Qui ci sono delle difficoltà, sopratutto perché appunto il centro non è ancora in condizioni ottimali".

E su questo, abbiamo voluto chiedere un chiarimento in merito allo stato dei lavori di ricostruzione: "Il punto non è che non ci interessiamo del centro. Dopo il sisma, Crevalcore aveva più di 900 alloggi privati inagibili e abbiamo sempre detto che come prima cosa si sarebero sistemate le scuole, poi gli alloggi privati e solo alla fine anche gli edifici pubblici. Così abbiamo fatto. Si tratta di mettere in fila le cose e allo stesso tempo portare avanti tutti i progetti. Porta Modena, ad esempio, non ha ancora il cantiere perché c'è stato un problema con l'apporvazione del piano di ristrutturazione e che al momento non è ancora risolto. In più, i lavori pubblici hanno procedure che sono estremamente lunghe e il tempo - purtroppo - passa".

"Quando ci siamo insediati abbiamo fatto un ragionamento. La ricostruzione avrebbe richiesto parecchi anni di lavoro, lo sapevamo. E non potevamo aspettare di finire tutto prima di mettere in atto altre opere e migliorie, e questo per un semplice motivo: a fine ricostruzione avremmo avuto una situazione pre-2012 e avremmo quindi perso ben 15 anni senza innovazioni e miglioramenti. Per cui abbiamo deciso di portare avanti anche altri progetti facendo delle scelte, come il centro sportivo e la sua riqualificazione, luogo di aggregazione di centinaia di ragazzi. Oppure come il centro civico di Palata Pepoli, insieme al quale verrà creata anche la piazza della frazione da quello che erano due scuole. O anche la rotatoria che ha migliorato la viabilità lungo la circonvallazione". "In una situazione come quella di Crevalcore quindi, vedendo bene come - per esempio - la pavimentazione del centro sia tutta rotta, non possiamo andare a fare altre migliorie aprendo nuovi cantieri e nuovi lavori pubblici. Dobbiamo, di nuovo, mettere in fila le cose e arriveremo, infine, anche all'abbellimento del centro e all'arredamento urbano".

Sulle altre questioni il sindaco ha voluto specificare come da parte dell'amministrazione gli sforzi ci siano. "Non potendo dunque battere una concorrenza spietata e con la piazza in queste condizioni, ai commercianti proposi di creare pagine social di tutti i negozi in quella che poteva essere chiamata la 'vetrina di Crevalcore', ma non è mai stato realizzato nulla. Forse un po' dipende anche dallo spirito del venditore che è per di più solitario. Sul resto io ho fatto quello che potevo (e posso) fare per rendere più attrattivo il paese, anche imprenditorilemente. Con un'azienda di recupero polimeri abbiamo - ad esempio - preso accordi per creare un'ottantina di posti di lavoro che potrebbero anche uscire direttamente dall'istituto Malpighi qui a Crevalcore. E sempre sul tema studio, con l'Università di Bologna abbiamo provato a stilare accordi per studentati, ma ci hanno sempre chiaramente detto che siamo troppo lontani perché sia conveninete crearne alcuni qui. Oggi quell'hotel chiuso da più di vent'anni è in valutazione per essere riqualificato come complesso di appartamenti".

"Nel giro di pochi anni anche la popolazione è cambiata. Ora al netto di un 16 per cento di popolazione di origine straniera, a Crevalcore c'è una considerevole percentuale di popolazione proveniente dal Sud Italia. Questo è un segnale positivo, perché sintomo di attrattiva, lavoro e ricchezza da parte del paese per famiglie con figli che scelgono di venire qui per un impiego. C'è però il rischio che il paese diventi un dormitorio, certo. Ed è qui che resta la difficoltà dell'amministrazione nel decidere cosa fare. Al giorno d'oggi i cambiamenti vanno più veloci rispetto al passato e diventa difficile seguirli".

Dopo il terremoto la piazza è rimasta chiusa per un considerevole periodo di tempo. Questo potrebbe aver avuto l'effetto di disabituare le persone al classico "giro in piazza". "Le persone non avendo più il centro storico a disposizione si sono spostate fuori, i ragazzi vanno al centro sportivo ad esempio. Io sono positivo nel dire che una volta finito il municipio - che ai piani terrà vedrà l'apertura di alcune attività lasciando spazio al commercio invece che agli uffici - la gente tornerà in piazza. Dopo allora ricominceremo con l'abbellimento urbano e si valuterà di rifare la pavimentazione e se chiudere o meno la piazza. Queste restano discussioni future, ovviamente. Ora la nostra priorità resta chiudere i lavori di ricostruzione e partire con il piano nidi a novembre attraverso i fondi del Pnrr. Con la gara già fatta e tutto sistemato dobbiamo partire con il progetto da 8 milioni e mezzo (di cui due messi dal Comune) per rifare da capo due istituti. Sintomo di questo di un interesse notevole per il paese anche e soprattutto tarato alle possibilità di tutta l'amministrazione".

