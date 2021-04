Covid, come è cambiata la curva epidemica in Emilia Romagna e come ha viaggiato il virus nelle nostre scuole | GRAFICI

REPORT. Dall'andamento dei contagi da inizio pandemia, all'incremento dei ricoveri, fino all'incidenza per età. E ancora il focus sulle variazioni dei casi in età scolastica, la fascia dove il covid ha più colpito e l'incidenza dei casi positivi su docenti e personate del mondo scuola. Focus con dati a confronto Bologna/E-R per il comparto istruzione. Così ha colpito il coronavirus nella nostra Regione

Pubblicato il report settimanale dell'Azienda sanitaria regionale sul monitoraggio dell’epidemia da coronavirus in Emilia Romagna.

Dall'andamento dei contagi da inizio pandemia, all'incremento dei ricoveri, fino all'incidenza per età. E ancora il focus sulle variazioni dei casi in età scolastica, la fascia dove il covid ha più colpito e l'incidenza dei casi positivi su docenti e personate del mondo scuola. Focus con dati a confronto Bologna/E-R per il comparto istruzione. Ecco come ha colpito il coronavirus nella nostra Regione.

Covid: come viaggia il virus nelle scuole di Bologna e del resto della Regione

All'interno sono compresi anche i dati di contagio in età scolastica. In particolare, si rileva che i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato, a partire dal 14 settembre 2020 inizio delle scuole, fino al 18 aprile 2021, rispettivamente studenti/alunni e docenti/operatori scolastici di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado. Oltre al numero assoluto, è indicata la percentuale dei casi positivi rispetto a tutti i casi di positività registrati in Emilia-Romagna nello stesso periodo.

Infine, una tabella fotografa la situazione contagi in ambito scolastico nel periodo 5 aprile - 18 aprile 2021, nel quale si sono registrati 1.199 nuovi casi nella fascia d’età che ricomprende bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori, il 29,6% in meno rispetto al dato delle due settimane precedenti, e 116 nuovi casi fra docenti e personale scolastico (-17,7%).