"Da Nello" compie 75 anni e riceve la Turrita di bronzo. "Quella volta che venne Micheal Jordan..."

'Da Nello' non è solo un ristorante ma anche un pezzo della storia di Bologna che dura da 75 anni, quando nasce nel 1948 in via Montegrappa. Il locale fu poi acquisito dagli attuali gestori, Riccardo ed Ezio Bolini. Questa mattina si è presentato da loro il sindaco Matteo Lepore per la consegna della Turrita di bronzo del Comune di Bologna.

Stupore e soddisfazione dei gestori

"Eravamo completamente all'oscuro, certamente è una grande soddisfazione perché nell'ambito della ristorazione a Bologna sono pochi i ristoranti ancora in attività che hanno una storia così radicata nella città", hanno raccontato i gestori. E oltre ad avere un importante passato alle spalle, “Da Nello” può vantare una lunga lista di ospiti vip che hanno scelto qui di mangiare, come testimoniano le foto appese alle pareti del locale: Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Pupi Avati, fino a Valeria Marini, Gigi Proietti, Piero Pelù, Daniele Luttazzi, e anche artisti internazionali del calibro di Lou Reed.

Quando il campione Nba si fermò a mangiare

Ma l’ospite più celebre è stato sicuramente Micheal Jordan, che venne in visita nel 2019. “Tutto nasce da una prenotazione di una persona in apparenza anonima, per un certo Tom Smith – raccontano -. Segue invito ad accomodarsi al tavolo pronto. Questa persona non batte ciglio, invece che accomodarsi si mette sulla porta. Qualche istante dopo arriva un altro ragazzone nella stanza e anche lui si pone sull'entrata. Noi non capivamo che cosa stesse succedendo e da lì a poco vediamo arrivare la figura sicuramente riconoscibile, immenso per dimensioni, e abbiamo detto: 'è Michael Jordan!' e anche lui dice 'Avrei una prenotazione a nome Tom Smith. In 30 secondi lo sapeva tutta Bologna e via Montegrappa è stata invasa dai fan". Chi si è ben ricordato di quel giorno è stato lo stesso sindaco Lepore, grande appassionato di basket, che si è scattato una foto proprio a fianco a quella di Jordan.