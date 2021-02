Il bolognese "più bello d'Italia", Filippo Gualandi, alla ribatla in tv con Enrico Papi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dal "IL PIU' BELLO D'ITALIA", Filippo Gualandi alla ribatla in tv con Enrico Papi. Il Bolognese Partecipa alla trasmissione "Guess my age" condotta da Enrico Papi su canale 8, dopo la vittoria al concorso nazionale "IL PIU' BELLO D'ITALIA" dal 1979 l'originale. Il Bolognese Filippo Gualandi sarà protagonista in tv. Venerdì 19 febbraio alle 20:30 su canale 8, come sconosciuto, quindi i concorrenti dovranno indovinare la sua età. Il ventenne diplomato in ragioneria con indirizzo informatico sta perfezionando i suoi studi in un corso di realtà aumentata e virtuale. Ha fatto del suo hobby, il nuoto uno sport appagante, insegna a nuotare a gruppi di diverse fascie d'età ed acquagym. Cura molto il suo corpo allenando il fisico atletico Filippo ha un sogno, lavorare nel mondo dello spettacolo.