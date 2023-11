Daniele Ravaglia è il nuovo presidente della Fondazione Ricerca Scienza Neurologiche

Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche AUSL di Bologna E.T.S. ha un nuovo presidente, è Daniele Ravaglia. Oggi vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia e al vertice di Bologna Welcome, Ravaglia è stato per 30 anni direttore generale di Emil Banca, principale banca di credito cooperativo in Emilia-Romagna e seconda a livello nazionale. Ravaglia è stato nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, che si è riunito nei giorni scorsi, alla guida dell’importante ente di ricerca.

A passare il testimone è il professor Pietro Cortelli, fondatore e ideatore della Fondazione Ricerca Scienza Neurologiche.

“Ringraziamo il professor Cortelli per il preziosissimo impulso nonché per l'idea che ha portato alla nascita della Fondazione e per l'impegno profuso nella fase costitutiva e nel suo primo anno di vita. Prosegue la crescita e lo sviluppo dell'Ente di Terzo settore strumentale all'Azienda USL di Bologna, grazie al passaggio di consegne tra il professor Pietro Cortelli e il nuovo presidente di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche Daniele Ravaglia”, ha detto il direttore generale della AUSL di Bologna, Paolo Bordon. “Diamo dunque il benvenuto al nuovo presidente augurandogli un proficuo avvio dei lavori – ha aggiunto - . Oggi la Fondazione si apre ad un nuovo importante attore del territorio che potrà contribuire a rendere la ricerca dell'IRCCS Istituto Scienze Neurologiche sempre più attrattiva nei confronti di altre realtà imprenditoriali”

Onorato dell’importante responsabilità, le parole di Ravaglia sono innanzitutto di riconoscenza: “Desidero ringraziare la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche AUSL di Bologna E.T.S per la fiducia. Sento il peso della responsabilità nell’assumere la presidenza di una realtà così qualificata e capace di rappresentare quello spirito di solidarietà a cui ho sempre cercato di ispirarmi nei tanti anni di servizio nel mondo dell’impresa, in particolare come cooperatore”.

Il nuovo presidente tiene poi a soffermarsi sulle prospettive future della Fondazione: “oggi mi affaccio a un mondo per me nuovo, quello sanitario, cercherò di portare in dote la concretezza e lo spirito di servizio verso ideali alti, di cui la cooperazione è maestra. Credo che la città di Bologna sia il luogo adatto allo sviluppo e al rafforzamento di una realtà che mira a mettere la competenza scientifica al servizio delle persone affette da patologie neurologiche. Sono certo che non mancherà il supporto: la società e il tessuto produttivo bolognese acquisiranno sempre più consapevolezza del valore dell’attività di ricerca neurologica, del suo impatto sociale e delle potenzialità per la salute pubblica. Molto presto, avremo importanti novità da annunciare alla città, già ne andiamo fieri” assicura il presidente Ravaglia.