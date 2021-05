Matilda De Angelis vince il David di Donatello, dal palco il suo pensiero alla 'balotta di Bologna'

Matilda De Angelis si è aggiudicata il David di Donatello come "migliore attrice non protagonista per 'L'incredibile storia dell'isola delle rose'. La premiaazione ieri sera in diretta su Rai1. "Emozionata e felice", così si è detta l'attrice bolognese ritirando il premio e ringraziando il regista del film e la produzione. Tra saluti e ringraziamenti, il pensiero della bella artista è anche andato alla "bolotta di Bologna", agli amici di sempre.

Doppio trionfo sul palco per Bologna, premiato 'Volevo nascondermi' di Diritti

Giorgio Diritti è il vincitore del David di Donatello alla migliore regia per il film 'Volevo nascondermi', dedicato alla storia di Antono Ligabue. "Un uomo ai margini della società per tanti ma un uomo con tanta volontà di esprimersi e un grande artista", ha detto il regista ricevendo la statuetta del David. Il film ha prevalso su gli altri quattro film in nomination: 'Favolacce' per la regia di Fabio e Damiano D'Innocenzo; 'Hammamet' per la regia di Gianni Amelio; 'Le sorelle Macaluso' per la regia di Emma Dante; 'Miss Marx' per la regia di Susanna Nicchiarelli. "Viva il cinema - ha detto Giorgio Diritti - tutti gli altri finalisti erano grandi film, anche diretti da giovani registi e questo fa ben sperare. Ricordiamoci di Ligabue anche quando incontriamo un clochard che disegna una madonnina. Ricordiamoci del valore di ogni uomo e difendiamolo finché possiamo, in ogni modo".

Bonaccini orgoglio-Regione

Il Givernatore dell'Emilia Romagna affida ad un post social i complimenti ai due artisti nostrani, oggi orgoglio regionale: "Protagonista assoluto "Volevo Nascondermi" del regista bolognese Giorgio Diritti, vincitore del David come miglior film. L'opera, sostenuta dalla Film Commission della Regione Emilia-Romagna, racconta la vita del pittore Antonio Ligabue, interpretato da uno straordinario Elio Germano. - così scrive Stefano Bonaccini - Un applauso anche alla bolognese Matilda De Angelis, giovane astro nascente del cinema italiano, per essersi aggiudicata il premio come miglior attrice non protagonista. Che orgoglio!"

Tutti gli altri vincitori del David Di Donatello 2021

La 66esima cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2021, riconoscimento tra i più importanti del settore cinematografico italiano assegnato da una giuria composta dai membri dell'Accademia del Cinema Italiano, è stata presieduta da Carlo Conti,

Sophia Loren rimane la primatista dei David nella categoria Miglior attrice protagonista. L'attrice ha prevalso su Vittoria Puccini (per '18 regali'), Paola Cortellesi (per 'Figli'), Micaela Ramazzotti (per 'Gli anni più belli'), Alba Rohrwacher (per 'Lacci').

Pietro Castellitto è il vincitore del David di Donatello al miglior registra esordiente per 'I Predatori'. "I premi fanno piacere e le sconfitte fanno creare. Un bacio a mamma e un abbraccio a papà", ha detto l'attore e regista, protagonista quest'anno anche di 'Volevo morì prima' nei panni di Francesco Totti.

Elio Germano vince il David di Donatello al miglior attore protagonista nei panni di Antonio Ligabue per 'Volevo Nascondermi'. "Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a costruire questo personaggio", ha detto l'attore che ha dedicato il premio "a tutti le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, soprattutto a quelli dimenticati".

Mattia Torre. Standing ovation e grande commozione durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello all'annuncio del premio postumo alla migliore sceneggiatura originale che è andato per il film 'Figli' a Mattia Torre, lo sceneggiatore e regista scomparso nel 2019 a soli 47 anni. A ritirare il premio sono salite sul palco la moglie Francesca e la giovanissima figlia. E a pronunciare il discorso è stata quest'ultima, che ha ereditato l'ironia del papà: "Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c'è più", ha detto ringraziando le ostetriche che fanno nascere i figlie. "Bravo papà", ha concluso nella commozione della platea.

Checco Zalone. "Se lo sapevo venivo". Con la consueta ironia, in collegamento da casa con la diretta di Rai1, Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha accolto il David alla migliore canzone originale ricevuto per il brano 'Immigrato', scritto e cantato dallo stesso Zalone per la colonna del film 'Tolo Tolo'.

Fabrizio Bentivoglio è il vincitore del David di Donatello 2021 al miglior attore non protagonista per il film 'L'incredibile storia dell'isola delle rose'. L'attore, non presente alla cerimonia in onda in diretta su Rai1, riceverà il premio nei prossimi giorni.

Monica Bellucci. "Dedico questo premio alle mie bambine, Deva e Leonie". Così Monica Bellucci, in collegamento con la cerimonia dei David di Donatello ha accolto il suo David Speciale. "Con la speranza - ha aggiunto l'attrice - che l'arte in tutte le sue forme possa trovare nuova vita".

Enrico Brignano ha voluto omaggiare sul palco dei David di Donatello il maestro Gigi Proietti, dedicandogli un suo premio ideale e scatenando la standing ovation della platea. "Un grande attore, uno che ha rappresentato la sua città se l'è portata sottopelle per tutta la sua carriera, lui che ha incantato fiumane di persone e l'ha portate a teatro", ha detto Brignano. "Signore e signori, stasera lui non c'è ma c'è eccome perché il mio premio, il nostro premio, stasera e per sempre va a Gigi Proietti".

Sam Mendes. È andato a '1917' di Sam Mendes il David di Donatello 2021 al miglior film straniero.