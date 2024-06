QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Davide Venturi è il nuovo presidente di Confagricoltura Bologna. La nomina in occasione dell’Assemblea Generale dei soci che si è svolta all’Hotel Savoia Regency di Bologna nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno.

Venturi succede a Guglielmo Garagnani - candidato alle Elezioni Europee - e a Marco Caliceti. I vicepresidenti eletti sono Vittoria Maccolini e Marco Caliceti.



“Prima di tutto voglio ringraziare i soci per la fiducia di cui mi hanno onorato - ha commentato Venturi - in un momento così delicato per il mondo agricolo. Le sfide che si pongono di fronte alla filiera sono sotto gli occhi di tutti: il nostro primo obiettivo sarà, quindi, quello di fare sempre più gioco di squadra restando a fianco degli agricoltori, ascoltandone le esigenze e supportandoli in ogni circostanza. Ogni imprenditore agricolo deve poter svolgere la propria attività, difendere le proprietà che costituiscono il cuore del proprio lavoro e poter contare su un giusto reddito per il proprio impegno”.



“In queste ultime settimane abbiamo incontrato e ascoltato con grande interesse molti dei candidati alle prossime elezioni - spiega il neopresidente di Confagricoltura Bologna -, a cui abbiamo ribadito l’importanza dell’agricoltura a Bologna e nell’Area Metropolitana. Così faremo anche dopo le elezioni con i vincitori e con i sindaci nel pieno del loro mandato, certi del contributo fondamentale che il mondo agricolo apporta al territorio, dalla produzione alimentare alla promozione turistica, passando per la valorizzazione delle eccellenze locali fino alla tutela e alla manutenzione del territorio”.



“Quest’ultimo punto ci sta particolarmente a cuore - incalza Venturi - e auspichiamo interventi concreti e urgenti da parte delle istituzioni di ogni livello: i fenomeni meteorologici sempre più violenti, infatti, vanno contrastati in ogni modo possibile, a partire dalla riduzione del dissesto idrogeologico. È importante, in particolare, aiutare in maniera tangibile la montagna che, se curata e tenuta in buona condizione, potrà essere di salvaguardia alla pianura. Occorre, infine, lavorare per lo sviluppo di un nuovo modello assicurativo che permetta a tutti gli agricoltori di garantire le proprie produzioni e i propri redditi. Su questi e altri temi siamo aperti al dialogo anche con le altre associazioni del settore e non solo: saremmo felici se nascessero validi confronti che permettessero al settore agricolo di essere più forte sia sul fronte delle proposte che nel presidio dei tavoli dove si prendono le decisioni cruciali per il nostro mondo”.

Chi sono gli eletti

Davide Venturi, perito agrario, ha seguito le orme del nonno nell’azienda zootecnica “Acqua Salata” di proprietà della famiglia, dove produce latte per il Parmigiano Reggiano in Valsamoggia. È stato presidente dell’Associazione allevatori di Bologna e vicepresidente regionale dell’Araer (Associazione regionale allevatori dell’Emilia-Romagna). Attualmente è vicepresidente del Consorzio della Bonifica Renana di Bologna. Da oggi, mercoledì 5 giugno, è diventato presidente di Confagricoltura dopo due mandati come vicepresidente dell’Associazione.



Marco Caliceti conduce un’azienda agricola a indirizzo cerealicolo bieticolo, con colture da seme e da biomassa, tra i comuni di San Giorgio di Piano, Bentivoglio e Granarolo dell’Emilia. Attualmente è direttore dell’Azienda Vitivinicola Tizzano a Casalecchio di Reno e fa parte della Commissione per l’accertamento dei prezzi dei cereali della Borsa Merci di Bologna. È inoltre consigliere di amministrazione di Anb Coop e di Codifesa Bologna e Ferrara. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Confagricoltura per due mandati, prima di quello di presidente pro-tempore negli ultimi due mesi.



Vittoria Maccolini, imprenditrice agricola, laureata in Economia con Dottorato in Economia e Diritto all’Università di Bologna, gestisce la società agricola la Ringhiera di Bentivoglio che produce principalmente seminativi e bietole.