Decreto super green pass: dove è necessario il vaccino, dove basta il tampone

Dal 6 dicembre su tutto il territorio nazionale entra in vigore un nuovo decreto in materia di 'Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali'. Un decreto che prevede l'entrata un vigore di un Super green pass, valido 9 mesi e ottenuto solo con la vaccinazione o se si è guariti dal Covid, e l'obbligo di green pass base, ottenuto con un tampone dall'esito negativo, per entrare in alcune attività o per spostarsi con alcuni mezzi pubblici.

Nel dettaglio, l’obbligo di Green Pass (base), come spiega il Governo in una nota pubblica , dal 6 dicembre è esteso anche a:

alberghi

spogliatoi per l’attività sportiva

servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale

servizi di trasporto pubblico locale

Dal 6 dicembre viene introdotto il Green Pass rafforzato (Super green pass), che ottengono solo coloro che sono o vaccinati o sono guariti dal Covid, Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

Spettacoli

Spettatori di eventi sportivi

Ristorazione al chiuso

Feste e discoteche

Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato.

Come funzionano il Super green pass e il green pass in zona bianca, gialla o arancione?

In zona bianca e gialla l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche e ogni tipo di cerimonia pubblica sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del Super green pass. In zona bianca, però, sarà valido anche il pass ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti all'aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive.

In zona arancione le ulteriori limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato.

Dove si può accedere con il Super green pass e solo con il tampone?

Solo chi ha il Super green pass può accedere a cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso, stadi, palazzetti, e cerimonie pubbliche, feste e discoteche.