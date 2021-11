Imola: inaugurato nuovo supermercato Despar a ridosso del centro

Taglio del nastro per la nuova struttura di 2.500 mq in via Marconi a Imola. Si tratta del settimo Interspar in regione, che porta a 87 il totale dei punti vendita in Emilia Romagna fra affiliati e gestione diretta di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar, e 57 le nuove assunzioni.

"Un importante progetto di recupero ambientale, urbanistico ed edilizio di un’area industriale e produttiva di circa 5.800 mq coperti svolto da Aspiag Service - si legge in una nota - in collaborazione con la pubblica amministrazione locale, che ha portato alla realizzazione di un punto vendita di 2.500 metri quadri di superficie di vendita al pubblico e grazie al quale troveranno poi posto anche altre due attività commerciali. Un significativo investimento che si aggiunge a quelli recentissimi effettuati per l’apertura dei punti vendita di Reggio Emilia e di Lugo (Ravenna) e di quello da oltre 33 milioni di Euro che ha permesso la realizzazione del nuovo hub logistico nella zona industriale del comune di Castel San Pietro Terme (Bologna)".

Nell’Interspar imolese, il 41esimo per Aspiag Service, trovano posto i reparti di ortofrutta, panetteria self service e pasticceria servita, pescheria, macelleria con banco servito oltre al take away, una ricca area di esposizione vini e una grande gastronomia, dove per la rivendita dei prodotti caldi è stata realizzata appositamente una cucina. Una delle novità del nuovo format è poi la realizzazione di corner personalizzati per le varie merceologie e l’inserimento di monitor per offerte e informazioni commerciali, per favorire al meglio la comunicazione con la clientela. Nel nuovo punto vendita sono presenti inoltre diversi reparti non food, con giornali e libri, giocattoli e articoli tessili e il banco di parafarmacia.