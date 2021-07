2 Agosto, deviazioni dei bus in città: tutte le info utili

In occasione della manifestazione commemorativa della strage alla Stazione Centrale di Bologna, lunedì 2 agosto le vie Rizzoli e Indipendenza, viale Pietramellara e il piazzale Medaglie d’Oro saranno vietati al transito veicolare in quattro distinte fasi, dalle ore 8 alle ore 11.15 circa, secondo il seguente programma di chiusure stradali:

- dalle ore 8.00 alle ore 8.30 chiusura di piazzale Medaglie d’Oro;

- dalle ore 8.30 alle ore 9.30 chiusura di via Rizzoli e via Indipendenza;

- dalle ore 9.30 alle ore 10.00 chiusura di via Indipendenza e viale Pietramellara;

- dalle ore 10.00 alle ore 11.15 chiusura di viale Pietramellara.

Tutte le deviazioni temporanee dei bus (riportate in allegato PDF) sono consultabili sul sito di Tper, alla pagina www.tper.it/2agosto2021

I bus effettueranno tutte le fermate esistenti sui percorsi provvisoriamente istituiti, ove non diversamente indicato nel dettaglio della linea. Saranno, inoltre, istituite le fermate provvisorie in viale Pietramellara 24 e in via del Borgo di San Pietro.