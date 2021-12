Diabolik, il film girato a Bologna debutta al cinema. All'Odeon attesi Eva Kent e i Manetti Bros

Sbarca al cinema Diabolik, il film dei Manetti Bros che è stato girato a Bologna nei mesi scorsi. E per celebrare la pellicola dal sapor felsineo domani il debutto darà all'Odeon, con ospiti speciali: in sala ci saranno infatti i registi e la bellissima Miriam Leone, l'attrice che ha dato il volto alla celebre e conturbante Eva Kent.

Diabolik, nelle Torri di viale Aldo Moro l’ufficio dell’ispettore Ginko

Ispirata al celebre fumetto delle sorelle Giussani, l'opera dei Manetti rappresenta un evento per gli appassionati del personaggio. E lo è ancora di più per l’Emilia-Romagna e Bologna, dove in gran parte la pellicola è stata girata. Non solo. la pellicola è stata anche sostenuta con il Fondo dell’Audiovisivo regionale, con un contributo di 150mila euro, e l’Emilia-Romagna Film Commission ha dato supporto logistico, tanto da aver messo a disposizione alcuni uffici regionali nelle Torri in Fiera di viale Aldo Moro 18, sempre a Bologna, dove è stato ricostruito l’ufficio dell’ispettore Ginko nella questura di Clerville, immaginaria cittadina dove agisce il personaggio antagonista di Diabolik.

Oltre che a Bologna, soprattutto nel centro storico e in alcune arterie centrali dove ha sfrecciato la Jaguar nera guidata da Luca Marinelli, protagonista nei panni del ‘re del terrore’, il film è stato girato a Milano, Trieste e Courmayeur.

L'evento all'Odeon

Domani, alle ore 20, nella Sala A del Cinema Odeon di Bologna, alla prima del film con i registi Marco e Antonio Manetti e Miriam Leone, ci saranno anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

“Si concretizza nel grande schermo un personaggio straordinario dell’immaginario di tutti noi- sottolinea il presidente Bonaccini- e si conferma anche l’Emilia-Romagna quale terra di cinema, fra le regioni che sostengono le produzioni più importanti e favoriscono l’attrattività di progetti cinematografici di rilievo. Un comparto nel quale continueremo a investire con la nostra Film Commission e il Fondo regionale per l’audiovisivo, fondamentale per la valorizzazione del territorio, per l’innovazione e per il lavoro, viste anche le nuove professioni che nascono nell’industria della creatività. Non a caso molte case di produzione hanno deciso di scegliere la nostra regione come set dei propri film, così come di serie tv e documentari”

Tutta la Bologna che ritroveremo nel Diabolik dei Manetti Bros: