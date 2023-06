Difesa, Massimiliano Cordeddu a capo comunicazione Sindacato militari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Bologna 14 giugno 2023- L'Associazione sindacale professionisti militari ha nominato il giornalista professionista Massimiliano Cordeddu per curare la propria comunicazione istituzionale e social. La sigla rappresenta una delle principali realtà associative nate dopo la legge 46 del 2022 che ha permesso la creazione di organismi a tutela dei militari, prima vietate, all'interno dell'Esercito Italiano. Cordeddu, che ha lavorato in passato nell'ufficio stampa dell'ex ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dove ha curato il volume “ Libano, una missione ambientale” (Iger 2007) all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, attualmente è assegnista di ricerca nel Dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Bologna e dirige le riviste Cubo, Aldrovandiana e Studi di estetica. Ricopre, inoltre, il ruolo di addetto stampa e coordinatore della comunicazione per l'associazione Magistratura democratica. "L'Aspmi ha deciso di dotarsi di un giornalista professionista per i rapporti con la stampa e la gestione dei social media, nell'intento di migliorare la qualità della comunicazione istituzionale- spiega il socio fondatore dell'associazione, Francesco Gentile-. I nostri iscritti, infatti, possono contare nell'impegno di tutti i delegati, nell'intento di rappresentare e difendere al meglio tutti i lavoratori del comparto, anche quelli non iscritti, ai numerosi tavoli ministeriali". "Lavoreremo alacremente per difendere e affiancare tutti i militari- sottolinea Gentile- dotandoci di una comunicazione istituzionale che ci aiuti a far capire all'opinione pubblica l'importanza dell'Esercito italiano, in particolare dopo lo scoppio del conflitto nel cuore dell'Europa". L'Aspmi, inoltre, "vuole contraddistinguersi nel panorama sindacale militare per i numerosi servizi offerti ai propri iscritti- rimarca- come la tutela legale e le prestazioni socio assistenziali erogate gratuitamente, l'assistenza fiscale dei Caf-Aspmi per Ise, Isee, modelli 730, Imu, assegno unico, modelli unici persone fisiche e modelli Red".