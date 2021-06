Dipendenze, la testimonianza di L.: “La cocaina era una risorsa per affrontare la vita" | VIDEO

"Non è stato un incubo da subito, mentirei se dicessi che non mi sono divertito all'inizio... "Inizia così il racconto, cruda e vero, di chi dopo aver toccato il fondo è riuscito a risollevarsi, chiedendo aiuto ai SerDp prima, a una psicologa per incontri di gruppo poi

"La cocaina per me era una risorsa per affrontare la vita di tutti i giorni. Oggi so che non ne ho più bisogno perché quelle risorse le trovo da un’altra parte: dentro di me, nei sorrisi dei miei bambini, nell’amore di mia moglie".

L. ha 41 anni, vive a Bologna da quando ne aveva 19. La prima volta che ha usato la cocaina è stata

una sera di 21 anni fa: "Da allora è iniziato il mio percorso con la sostanza – ricorda –. Non è stato un incubo da subito, mentirei se dicessi che non mi sono divertito: all’inizio la cocaina ti prende e ti piace, è il motivo per cui la usano così tante persone".

Il prossimo 23 giugno, L. racconterà la sua esperienza durante il webinar “Oltre lo specchio: la cocaina tra mito e realtà”, un confronto sul consumo di cocaina e il suo impatto sulla società moderna, a cura di Open Group. L’evento, aperto a tutti e tutte, si terrà online sulla piattaforma Zoom.

L. racconta di aver toccato il fondo, ma di essere riuscito a chiedere aiuto rivolgendosi prima ai SerDp, i Servizi per le dipendenze patologiche, e poi a una psicologa per incontri di gruppo. "Io ho usato la cocaina per 16 anni, mi sentivo importante e superiore agli altri. Con la cocaina avevo accesso a donne e locali.

Usarla mi piaceva. Gli ultimi 4 anni, invece, sono stati un incubo: quando ne facevo uso preferivo stare da solo e non vedere nessuno, mi chiudevo dentro le mie paranoie".

L’uso quotidiano ha amplificato problemi e complicato rapporti e relazioni: "Non facevo altro che pensare che quell’oretta di utilizzo potesse far sparire tutti i problemi, ma invece di diminuire aumentavano a dismisura".