Disability pride 2024: due giorni di manifestazione per i diritti delle persone disabili

Torna a Bologna la terza edizione del Disability Pride dal titolo “La disabilità ti riguarda!”, una due giorni di confronti e manifestazioni a sostegno dei diritti delle persone con disabilità, contro ogni tipo di discriminazione. Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre, una manifestazione organizzata dal basso da un gruppo di attivisti, in collaborazione con le Associazioni del territorio, per creare un momento di scambio e confronto con la cittadinanza e affermare la necessità di abbattere ogni tipo di discriminazione. Le due giornate di settembre saranno dedicate all'approfondimento e all'intrattenimento, con una parata che sfilerà per le strade della città. Il Disability Pride Bologna vuole essere un momento collettivo di orgoglio e rivendicazione, dove partecipare significa diventare parte del cambiamento e impegnarsi nel costruire una società inclusiva e rispettosa di ogni diversità. Per far sì che l’evento diventi il più accessibile possibile ad un maggior numero di persone, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per coprire le spese di base, come i rimborsi e l’ospitalità per le persone che interverranno, stampare le locandine, i volantini e altro materiale di comunicazione.