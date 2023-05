Paola e Matteo sul Cammino di Santiago: tra caffè e timbri in cera lacca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Paola Ceccarelli e Matteo Scalise già da due anni decidono di cambiare vita. Entrambi in momenti e per motivi diversi preparano lo zaino e si "mettono in cammino" verso Santiago de Compostela. Lei si è forgiata a Bologna studiando Cinema e collaborando poi con la realtà audiovisiva bolognese. Lui nato e cresciuto a Briosco da sempre ha lavorato nella ditta di famiglia come operaio. Ora partono con un nuovo progetto, il "Donativo Mobile" , lungo il Cammino di Santiago venerdi 14 Aprile 2023. Attraverseranno il famoso Cammino Francese e in seguito il Cammino Portoghese, passando da Fatima e offrendo un piccolo punto di ristoro con acqua, caffè, frutta e Selli originali in Ceralacca nei punti in cui i servizi scarseggiano. Il tutto 'a donativo' , i pellegrini che passeranno di lì potranno lasciare il contributo che preferiscono. "Partiremo da Santiago de Compostela, quella che è sempre stata la meta dei nostri pellegrinaggi, e andremo verso San Jean Pie de Port, faremo il percorso al contrario quindi, in modo da poter arrivare a quanti più pellegrini possibili. Abbiamo individuato alcuni punti critici nel cammino che scarseggiano di acqua o ombra e noi saremo lì anche solo ad augurarvi "Buen Camino!" Ci sposteremo ogni settimana verso l'inizio del Cammino Francese, passeremo sul Cammino di Fatima e risaliremo sul Cammino Portoghese. Potrete seguire Paola e Matteo sulla pagina instagram @donativomobile E sulle loro pagine private @paolina_encamino e @vitaincammino