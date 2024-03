Vita da donne in divisa | VIDEO

Martina Gionti, Irene Brancaleoni e Nicoletta Liquori. Sono solo alcune delle donne che - con sempre più frequenza - scelgono di entrare in Guardia di Finanza.

Le finanziere hanno raccontato a Bologna Today la loro vita "a stellette". Cosa le ha portate ad intraprendere questo percorso e quali sono le attività che svolgono nel quotidiano. La divisa - sottolineano - rappresenta una serie di valori in cui si rispecchiano ed eseguono le loro mansioni con il massimo rispetto per le istituzioni e l'ordine pubblico.

Circa il 20% del nucleo delle Fiamme Gialle in presidio all'aeroporto Marconi è al femminile. A capo una donna. Dati non sottovalutabili se si pensa che è solo a partire dal 2000 che la GdF ha iniziato ad accogliere reclute femminili. E da allora il numero di domande cresce ogni anno.